Изменения в правительстве: избраны четыре новых министра

Новый министр благосостояния
Сейм избрал депутата Сейма и экономиста Гатиса Эглитиса (JKP) министром благосостояния, который на этой должности сменит Рамону Петравичу - представительницу исключенной из правящей коалиции партии KPV LV.
За Эглитиса проголосовали 56 депутатов, против голосовали 34 депутата, один депутат воздержался.
Вступая в должность министра благосостояния, Эглитис в качестве приоритетов назвал:
- выявление ситуации с центрами социального ухода;
- повышение эпидемиологической безопасности;
- реформирование семейных пособий;
- повышение уровня жизни пенсионеров.
Политик отметил, что одним из первых шагов, которые необходимо предпринять при вступлении в должность, будет подготовка информационного отчета о ситуации в центрах социального ухода, чтобы способствовать эпидемиологической безопасности и подготовить их к возможному распространению Covid-19 осенью.
"Эта зима была сложной для центров социального ухода, поэтому я хочу, чтобы были готовы все протоколы безопасности, чтобы все было понятно", - добавил Эглитис.
Особое внимание будет также уделено реформе государственного семейного пособия и увеличению его размера, запланированному на следующий год. В то же время Эглитис назвал приоритетом улучшение уровня жизни пенсионеров.
Что касается защиты прав детей, политик видит в этом сферу, которая требует улучшения, и считает, что для этого можно поддерживать более тесное сотрудничество с Министерством юстиции.
В вопросе трудоустройства Эглитис уделяет особое внимание повышению эффективности услуг, которые предоставляет безработным Государственное агентство занятости, чтобы модели обучения безработных были максимально приближены к реальной жизни.
Гатис Эглитис родился в 1978 году. Учился в Рижской высшей школе экономики, Венской дипломатической академии и Университете Джонса Хопкинса в Италии.
В своем резюме новый министр отмечает, что несколько лет работал в Министерстве иностранных дел по вопросам внешнеэкономического сотрудничества и безопасности (НАТО). В 2005 году он начал работать в европейских учреждениях в Брюсселе, где в течение восьми лет работал в Европейской комиссии по вопросам латвийского экономического, финансового и бюджетного надзора. Работал в группе экспертов Европейской комиссии и кредитной программы Международного валютного фонда для Латвии (2008-2012).
В сентябре 2015 года он присоединился к бюро тогдашнего премьер-министра Лаймдоты Страуюмы в качестве экономического советника, а в 2016 году он стал экономическим советником министра экономики Арвилса Ашераденса.
С 22 февраля 2020 года Эглитис является членом правления Новой консервативной партии.
В Сейме Эглитис был заместителем председателя комиссии по европейским делам и председателем подкомиссии по надзору за финансовым сектором бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии.
Новый министр образования и науки
Сейм избрал депутата Сейма и бывшую учительницу английского языка Аниту Муйжниеце (JKP) министром образования и науки, таким образом Муйжниеце сменяет на этом посту бывшего члена своей партии Илгу Шуплинск
Председатель правления JKP Янис Борданс прямо не объяснил, почему было принято решение сменить Шуплинску, однако на пресс-конференции Борданс заявил, что это было сделано "в интересах общества". Шуплинска Новую консервативную партию покинула.