Хабиб Нурмагомедов забил гол и выложил видео в Instagram. Футбольный клуб предложил контракт

При этом портал Eurostavka и вовсе утверждает, что Нурмагомедов уже договорился с президентом клуба Шамилем Лахияловым.

"Мы предложили контракт Хабибу, ждём его ответа. Надеемся, что подписание произойдёт. Мы сделали так, как в своё время сделал Сантьяго Бернабеу, ныне покойный президент мадридского "Реала". Он, когда увидел Льва Яшина, дал ему чек и сказал вписать любую сумму. Мы с Хабибом поступили так же. Главное, чтобы приходил играть. Сейчас ждём его ответа", - рассказал главный тренер "Динамо-Легион" Ахмад Магомедкамилов.

В свою очередь президент клуба и бывший игрок "Анжи" Шамиль Лахиялов отметил, что со своей стороны уже подписал контракт с Хабибом: "У нас стоит задача выйти в ФНЛ, уверены, что Хабиб может нам помочь. С моей стороны контракт подписан. Нужна только его подпись и сумма. Понятно, что не в этом сезоне, но поехать на сборы он уже вполне может. Я не видел его игры вживую, но по тем нарезкам, что я смотрел, по последнему видео, как он гол забил… Он может нам помочь. Я уже вижу его как острого нападающего для нашей команды".

Хабиб Нурмагомедов никогда не скрывал, что является поклонником футбола. Он дружит с Криштиану Роналду, а один раз признался, что всегда мечтал стать футболистом.

"Я люблю футбол с детства и всегда мечтал стать футболистом. Но я родился в Дагестане, и там вы сами знаете, что в приоритете. Кто знает, может, если Роналду родился бы в Дагестане, тоже стал бы чемпионом UFC. В общем, я хочу сказать, что футбол - это и есть спорт. А бойцом, по-моему, я стал случайно. Шучу, неслучайно. Я когда-нибудь расскажу вам про своё увлечение футболом в детстве, как я, сидя на уроке (в 6-м классе), написал на тетради 200 футбольных имен (тогда не было интернета)", - рассказал он.