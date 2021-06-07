Затраты на Праздник песни и танца школьной молодежи могут составить 1,86 млн евро

Первоначально МОН планировало выделить на организацию праздника 4,18 млн евро, в том числе 620,6 тыс. евро предназначались для оплаты труда, а 3,56 млн евро - для товаров и услуг. Однако в результате перепланирования праздника в виртуальный формат бюджет уменьшился до 1,86 млн евро.

Большая часть этой суммы, или 714 565 евро предназначена для художественной части и технической поддержки, 567 872 евро планируется выплатить художественному, административному и техническому персоналу, а также артистам, исполнителям, авторам, режиссерам. 498 820 евро планируется выделить Латвийскому телевидению (LTV), 32 595 евро - Латвийскому радио.

На тестирование на Covid-19 и средства индивидуальной защиты из бюджета будет выделено 50 800 евро.

С учетом того, что сэкономлено более 2 млн евро из ранее выделенной суммы, Минобразования рекомендует направить оставшуюся сумму на другие приоритеты.

В сотрудничестве с Министерством культуры и Министерством здравоохранения МОН подготовило ряд предложений для рассмотрения в Кабинете министров о том, как сохранить традиции школьного праздника песни и танца в условиях пандемии. МОН предлагает провести мероприятия праздника с 2 июля по 31 октября в виртуальном формате, чтобы все дети, участвовавшие в подготовке к празднику, могли представить свои выступление в видеоформате. Программа праздника будет состоять из снятых на видео выступлений хоров, ансамблей вокальной и инструментальной музыки, танцевальных коллективов, фольклорных ансамблей и др. Транслироваться они будут на LTV и других цифровых платформах.

Участники праздника смогут участвовать в любом мероприятии программы согласно разрешенному в это время количеству людей на мероприятиях. Во время праздника будет соблюдаться стратегия "пузыря", при этом мероприятия будут проводиться как можно ближе к месту проживания участников.

Минобразования предлагает, чтобы во время Праздника песни и танца в этом году не было ни генеральных репетиций, ни длительного репетиционного процесса. В детских лагерях можно будет снимать коллективные видео, а при благоприятной эпидемиологической ситуации в сентябре или октябре праздничные мероприятия смогут проводиться очно.