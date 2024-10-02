Налоговые лайфхаки: как грамотно списать коммунальные платежи при сдаче квартиры в аренду?

Закручивание гаек и ужесточение борьбы с "серой экономикой" побуждают людей очень внимательно относиться к своим финансовым операциям. TVNET+ в сотрудничестве со специалистами Службы государственных доходов (VID) и главой бухгалтерской компании Insaiders Мариной Антоновой объясняет, как грамотно получать коммунальные платежи от арендаторов квартиры, чтобы они не попали под налогообложение?