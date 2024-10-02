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Налоговые лайфхаки: как грамотно списать коммунальные платежи при сдаче квартиры в аренду?

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Наличные деньги. Иллюстративное фото
Наличные деньги. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Закручивание гаек и ужесточение борьбы с "серой экономикой" побуждают людей очень внимательно относиться к своим финансовым операциям. TVNET+ в сотрудничестве со специалистами Службы государственных доходов (VID) и главой бухгалтерской компании Insaiders Мариной Антоновой объясняет, как грамотно получать коммунальные платежи от арендаторов квартиры, чтобы они не попали под налогообложение?

Многие владельцы недвижимости сдают в аренду свою квартиру в облегченном налоговом режиме: отчисляя в казну 10%. При сдаче квартиры в аренду хозяин получает стоимость аренды + коммунальные платежи.

Однако, если наниматель переводит хозяину на счет арендную плату + коммунальные, хозяину придется платить налог со всей этой суммы. Поэтому люди вынуждены просить арендаторов заплатить коммунальные платежи в наличных.

Как грамотно оформить оплату, чтобы вся сумма переводилась на счет, но при этом налог в 10% взимался только с арендной платы, а коммунальные платежи не облагались налогами вообще?

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