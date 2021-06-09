Кто победит на Евро-2020?
Уже в эту пятницу, 11 июня, начнётся чемпионат Европы по футболу, который продлится ровно месяц. У какой из сборных самые высокие шансы выиграть турнир?
Уже в эту пятницу, 11 июня, начнётся чемпионат Европы по футболу, который продлится ровно месяц. У какой из сборных самые высокие шансы выиграть турнир?
Италия
Евро-2020 стартует 11 июня в 22:00 по латвийскому времени матчем между командами Италии и Турции. Именно итальянцы считаются одними из главных фаворитов турнира.
Сборная Италии опозорилась несколько лет назад, когда не смогла пробиться на чемпионат мира по футболу в России. В мае 2018 года команду возглавил Роберто Манчини, под руководством которого итальянцы вышли из кризиса. Более того, сборная Италии не проигрывает уже почти три года.
На предстоящем чемпионате Европы сборная Италии сыграет в одной группе с Турцией, Швейцарией и Уэльсом. В теории подопечные Манчини не должны испытать каких-либо проблем и путёвка в 1/8 финала у команды уже в кармане.
Главные звёзды: Лоренцо Инсинье ("Наполи") и Чиро Иммобиле ("Лацио")
Прогноз: Финал
Германия
Сборная Германии традиционно входит в число фаворитов перед любым турниром. Евро-2020 - не исключение.
Для Йоахима Лёва этот турнир станет последним на посту главного тренера немецкой сборной. Его пост примет Ханс-Дитер Флик, поэтому нет сомнений, что напоследок Лёв захочет громко хлопнуть дверью и стереть из памяти такие провалы, как, например, поражение от Испании со счётом 0:6.
С группой Германии не очень повезло. В ней собраны Франция, Португалия и Венгрия. Сказать на каком месте закончит немецкая команда - невозможно. Никого не удивит как первое место, так и не выход из "группы смерти". Тем не мене, есть ощущение, что для "немецкой машины" предстоящий турнир будет удачным.
Главные звёзды: Мануэль Нойер ("Бавария") и Кай Хаверц ("Челси")
Кого из звёзд не будет: Марко Ройс ("Боруссия")
Прогноз: Финал
Франция
Сборная Франции - действующий чемпион мира. Но смогут ли подопечные Дидье Дешама повторить успех 2018 года? Французы должны выйти из группы и даже полуфинал для этой команды кажется вполне реальным, а дальше есть сомнения.
Да, многие букмекеры называют именно французов главными фаворитами, но что-то подсказывает, что стать чемпионами мира, а затем сразу же чемпионами Европы - это слишком фантастический сценарий.
Главные звёзды: Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Карим Бензема ("Реал") и Нголо Канте ("Челси")
Прогноз: Полуфинал
Португалия
Сборная Португалии - действующий чемпион Европы. В составе португальцев по-прежнему Криштиану Роналду - одна из главных звёзд мирового футбола.
Португалию редко перечисляют в тройке фаворитов. Чаще команда приходит в голову после Франции, Германии или той же Испании. Правда, на прошлом Евро португальцы всё-таки смогли заткнуть критиков и завоевали трофей.
Понятно, что в группе Португалия не станет последней и как минимум Венгрию обыграет, но смогут ли подопечные Фернанду Сантуша отобрать очки у Германии и Франции? Будет непросто.
Главная звезда: Криштиану Роналду ("Ювентус")
Прогноз: 1/8 финала
Англия
На последнем чемпионате мира англичане неожиданно для многих дошли до полуфинала. С тех пор команда не расстеряла своих лидеров.
Перед Евро-2020 англичан причисляют к фаворитам. Такого не было давно, даже когда за команду выступали Оуэн, Бекхэм, Джеррард, Лэмпард и другие легенды. Сейчас у британцев подросло очень талантливое поколение, которое вполне способно удивить всю Европу.
Главные звёзды: Гарри Кейн ("Тоттенхэм") и Мэйсон Маунт ("Челси")
Кого из звёзд не будет: Аарон Уан-Биссака ("Манчестер Юнайтед") и Джесси Лингард ("Вест Хэм Юнайтед")
Прогноз: 1/8 финала
Бельгия
Ещё лет 10 тому назад бельгийцы не входили в число фаворитов ни на одном турнире, но затем всё изменилось. В команде появилась целая россыпь молодых и талантливых игроков, которых прозвали "золотым поколением".
Время шло, молодое поколение старело и ничего не выигрывало. Евро-2020, воможно, для многих из них станет последним шансом стать чемпионами Европы. Бельгийцы занимают первое место в рейтинге FIFA и наверняка желают подтвердить это не только на бумаге, но и на деле.
На групповом этапе команда сыграет с Россией, Финляндией и Данией. Кажется, только чудо может лишить бельгийцев первого места в группе.
Главные звёзды: Кевин де Брёйне ("Манчестер Сити"), Ромелу Лукаку ("Интер")
Прогноз: 1/4 финала
Нидерланды
Пожалуй, самая загадочная сборная на Евро-2020. В составе оранжевых нет мировых звёзд и выход в финал для команды Франка де Бура, скорее всего, уже будет прыжком выше головы.
Но не стоит их списывать со счетов раньше времени. Вряд ли подопечные де Бура приехали на Евро проигрывать Северной Македонии, Австрии и Украине (именно с этими командами Нидерланды сыграют на групповом этапе). Если у оранжевых получится хороший старт, то почему бы не развить успех по ходу турнира? Аппетит приходит во время еды.
Главные звёзды: Мемфис Депай ("Лион")
Кого из звёзд не будет: Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") и Райан Бабел ("Галатасарай")
Прогноз: Полуфинал
Испания
Многие называют Испанию скрытым фаворитам турнира. На самом деле, команда объединяет в себе сразу несколько характеристик. Уверенно можно назвать сборную Испании загадочной и даже непредсказуемой.
Чего стоит тот факт, что впервые в истории в заявку испанцев на крупный турнир не попал ни один игрок мадридского "Реала"?
Нужно быть очень смелым тренером, чтобы принять такое решение. Согласитесь, в случае неудачи - это будет первой претензией к Луису Энрике, который в 2019 году подал в отставку из-за смерти дочери, а затем нашёл в себе силы попроситься обратно на пост.
С победой в группе у испанцев проблем возникнуть не должно. Всё-таки Швеция, Польша и Словакия - это неровня для команды Энрике. Дальше? Всё зависит от соперника.
Главная звезда: Ферран Торрес ("Манчестер Сити")
Кого из звёзд не будет: Серхио Рамос ("Реал")
Прогноз: 1/4 финала