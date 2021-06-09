Кто победит на Евро-2020?

Италия

Евро-2020 стартует 11 июня в 22:00 по латвийскому времени матчем между командами Италии и Турции. Именно итальянцы считаются одними из главных фаворитов турнира.

Сборная Италии опозорилась несколько лет назад, когда не смогла пробиться на чемпионат мира по футболу в России. В мае 2018 года команду возглавил Роберто Манчини, под руководством которого итальянцы вышли из кризиса. Более того, сборная Италии не проигрывает уже почти три года.

На предстоящем чемпионате Европы сборная Италии сыграет в одной группе с Турцией, Швейцарией и Уэльсом. В теории подопечные Манчини не должны испытать каких-либо проблем и путёвка в 1/8 финала у команды уже в кармане.

Главные звёзды: Лоренцо Инсинье ("Наполи") и Чиро Иммобиле ("Лацио")

Прогноз: Финал

Германия

Сборная Германии традиционно входит в число фаворитов перед любым турниром. Евро-2020 - не исключение.

Для Йоахима Лёва этот турнир станет последним на посту главного тренера немецкой сборной. Его пост примет Ханс-Дитер Флик, поэтому нет сомнений, что напоследок Лёв захочет громко хлопнуть дверью и стереть из памяти такие провалы, как, например, поражение от Испании со счётом 0:6.

С группой Германии не очень повезло. В ней собраны Франция, Португалия и Венгрия. Сказать на каком месте закончит немецкая команда - невозможно. Никого не удивит как первое место, так и не выход из "группы смерти". Тем не мене, есть ощущение, что для "немецкой машины" предстоящий турнир будет удачным.

Главные звёзды: Мануэль Нойер ("Бавария") и Кай Хаверц ("Челси")

Кого из звёзд не будет: Марко Ройс ("Боруссия")

Прогноз: Финал

Франция

Сборная Франции - действующий чемпион мира. Но смогут ли подопечные Дидье Дешама повторить успех 2018 года? Французы должны выйти из группы и даже полуфинал для этой команды кажется вполне реальным, а дальше есть сомнения.

Да, многие букмекеры называют именно французов главными фаворитами, но что-то подсказывает, что стать чемпионами мира, а затем сразу же чемпионами Европы - это слишком фантастический сценарий.

Главные звёзды: Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Карим Бензема ("Реал") и Нголо Канте ("Челси")

Прогноз: Полуфинал

Португалия

Сборная Португалии - действующий чемпион Европы. В составе португальцев по-прежнему Криштиану Роналду - одна из главных звёзд мирового футбола.

Португалию редко перечисляют в тройке фаворитов. Чаще команда приходит в голову после Франции, Германии или той же Испании. Правда, на прошлом Евро португальцы всё-таки смогли заткнуть критиков и завоевали трофей.

Понятно, что в группе Португалия не станет последней и как минимум Венгрию обыграет, но смогут ли подопечные Фернанду Сантуша отобрать очки у Германии и Франции? Будет непросто.