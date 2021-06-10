Арестован предприниматель Риекстс, фигурирующий в деле о пожаре на улице Меркеля

Во вторник, 8 июня, в ходе серии расследований и операций полиция задержала Эрнеста Риекстса. Он получил статус подозреваемого, и сегодня суд назначил ему меру пресечения - заключение под стражу. Риекстс имеет право обжаловать решение суда первой инстанции в Рижском окружном суде, сообщили LETA в Государственной полиции.

Общение с полицией

На прошлой неделе после призывов полиции выйти на связь Риекстс сделал это, однако не сработался и прекратил коммуникацию. Однако это не помешало полиции найти и задержать его.

В связи с пожаром, произошедшим в ночь на 28 апреля в Риге на улице Меркеля, продолжается активное расследование, и до сих пор установлены личности семи из девяти погибших в результате пожара. Все опознанные были гражданами Латвии.

Уголовное дело

На сегодняшний день полицией задержано в общей сложности шесть человек, и все они имеют процессуальный статус с правом на защиту.

Уголовное производство квалифицируется как умышленное нарушение правил пожарной безопасности и ведение бизнеса без регистрации или без специального разрешения.

В интересах следствия полиция на данный момент не дает никаких комментариев.

Обращение Риекстса

В предыдущем аудиосообщении в Интернете Риекстс утверждал, что сгоревшее помещение на улице Меркеля было не общежитием, а съемной квартирой. Он также заявил, что пожарная безопасность в квартире "высокая" и "повсюду установлены детекторы дыма".

Риекстс утверждал, что он не был в помещении на улице Меркеля полтора года и "там работали совсем другие люди и всем этим управляли".

В своем сообщении Риекстс также изложил свои возможные версии пожара, а именно выразив мысль, что произошел преднамеренный поджог.