Трагический пожар в хостеле на улице Меркеля: полиция задержала трех человек

Представитель Госполиции Симона Гравите подтвердила, что задержаны три человека. Более подробных комментариев она не предоставила.

Закон позволяет задержать лицо на срок до 48 часов, после чего, если необходимо, можно применить меру пресечения. Самое суровое средство пресечения - арест, решение о нем принимает суд.

Утром в среду заместитель начальника Госполиции Андрей Гришин рассказал журналистам, что полиция начала уголовный процесс по пункту Уголовного закона о преступлении против всеобщей безопасности и общественного порядка, однако квалификация может резко измениться.

Полиция уже обсудила с Генпрокуратурой вопрос о целях и версиях следствия. Конкретные версии Гришин не прокомментировал.

Он также не рассказал, имеется ли в распоряжении полиции информация о личности погибших и их национальности. Среди погибших могут быть как жители Латвии, так и иностранцы. Для установления их личности, возможно, придется использовать услуги экспертов, в том числе экспертизу ДНК. Такая идентификация может занять много времени.

Напомним, сегодня утром, 28 апреля, в центре Риги в результате пожара погибли восемь человек, сообщили LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

Вызов на улицу Меркеля поступил незадолго до 5 часов утра. На верхнем этаже шестиэтажного дома горели квартира и крыша.

Спасателям удалось эвакуировать 24 человека из горящего здания, а в пострадавших от огня помещениях обнаружены восемь погибших. Еще как минимум девять человек пострадали и получили медицинскую помощь.

Как написал в соцсетях мэр Риги Мартиньш Стакис, по имеющейся в его распоряжении информации, пожар произошел в хостеле, и большинство пострадавших - иностранцы. Здание находится в государственной собственности.