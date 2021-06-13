Она была на трибунах, когда всё случилось: любовь Кристиана Эриксена - Сабрина

После неожиданного падения к Эриксену подбежал товарищ по команде, следом врачи, а остальные игроки команды окружили его, чтобы уберечь от глаз СМИ и болельщиков. На поле вышла и Сабрина, но её не подпустили к любимому - она плакала в нескольких десятках метров от него. Её утешали футболисты Симон Кьер и Каспер Шмейхель, которые по очереди бегали к команде за сведениями о состоянии Кристиана.

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Нет официальных сведений о том, женаты ли Кристиан Эриксен и Сабрина Квист Йенсен. Sports.ru собрал всё, что известно об истории их любви.

Они долго дружили и лишь потом стали парой: "Мы знаем друг друга долгое время, но не были в отношениях очень долго", - в своё время рассказывал футболист изданию La Gazetta dello Sport.

В 2013 году, после подписания договора с "Тоттенхэмом", Эриксен из Дании перебрался в Лондон. На тот момент они уже были в отношениях, но Сабрина осталась на родине, где училась на парикмахера. Окончив учёбу и бросив выбранную профессию, девушка вслед за любимым перебралась в Лондон. Тут она стала работать в швейной компании.

О жизни девушки известно мало - у неё закрытый Instagram и скромный Facebook. Из посещений - концерт Бруно Марса, Major Lazor и торжественный ужин с королевой Дании Маргрет II, а также занятия спортом и путешествия.

Сейчас у пары двое детей: в 2018 году родился сын Альфред, а в 2020-м они стали родителями во второй раз.