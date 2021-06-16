В Domina Shopping сдан в эксплуатацию самый большой в Латвии парк отдыха и развлечений

Проектные и строительные работы велись в течение двух лет и даже во время пандемии не останавливались ни на мгновение. Их выполнила строительная компания Newcom Construction, создав удобные помещения для объединения новых арендаторов Apollo Group Baltics и Super Skypark.

Янис Озолс, руководитель проекта Newcom Constructions: "Этот объект - один из самых интересных во всей практике нашей компании, так как стоянку предстояло превратить в энергоэффективные помещения для нужд развлечений посетителей Domina Shopping. Стандарты самого высокого качества и безопасность были основным мотивом всего строительного процесса.

Это был очень масштабный проект - над ним работала и команда Newcom Constructions, и привлеченные ученые Рижского технического университета.

Мы очень довольны проделанной работой и благодарим команду заказчика за возможность участвовать в столь важном этапе развития Domina Shopping".

Domina Shopping ФОТО: Пресс-фото

Дина Бунце, директор т/ц Domina Shopping: "Собственная зона развлечений - долго вынашиваемая и наконец воплотившаяся мечта, которая позволит Domina Shopping стать торговым центром полного концепта, значимым на уровне всей Латвии. Ранее мы говорили, что делаем это для будущего роста, и наконец этот знаменательный момент почти наступил.

Впереди еще только заключительные работы по благоустройству внутренних помещений, и тогда двери в нашем центре распахнет самый большой в Латвии парк отдыха и развлечений в помещениях, где с радостью будут ждать всех - семьи и детей, друзей и коллег, а также любого, кто захочет интересно и увлекательно провести свободное время в приятной и современной обстановке".

Д. Бунце продолжает: "Сдача объекта в эксплуатацию - также важное событие для отрасли недвижимости не только Латвии, но и всей Балтии. Она намечает эффективную тенденцию в эксплуатации помещений - выявление внутренних ресурсов и придание им дополнительной добавленной стоимости, в результате чего возникает уважительное отношение к окружающей среде, избыточно не перенасыщая ее ничем лишним.

Не менее важно и то, что строительство развлекательной зоны Domina Shopping привлекло инвестиции в размере 9,5 млн евро. Из этой суммы значительная часть поступит в экономику Латвии в виде налогов, кроме того, создание парка развлечений будет способствовать и появлению новых рабочих мест, интересу туристов и инвесторов к Риге".