Футболистка подала в суд на Pornhub. Украденное видео с её участием вошло в топ-3 на сайте

По словам Николь, публикация видео очень сильно испортила ей жизнь - до сих пор ей становится плохо при взгляде в зеркало, посещали её и мысли о суициде:

"Моё состояние было ужасным - смесь болезни и панических атак. Я чувствую, что никто и никогда не захочет стать моим мужем, потому что за мной закрепились эти видео".

Футболистка решала публично рассказать о проблеме, чтобы привлечь к этому внимание общественности, так как её случай - не единичный. К иску против Pornhub присоединились ещё более 30 женщин. Юристы истцов обвиняют портал в создании места торговли детской порнографией и "содержания любого другого вида" с принудительным сексом. "Это дело об изнасиловании, а не о порнографии", - говорится в иске, характеризующем портал как "возможно, крупнейшее хранилище детской порнографии в Северной Америке и за ее пределами".

14 женщин указали, что были несовершеннолетними, когда их снимали, и их стоит считать "жертвами торговли детским сексом".

"Люди смотрят эти видео и не осознают ущерб, который наносят жизням других людей. Своими просмотрами они приносят порносайтам большие деньги, но в этой ситуации есть и жертвы. Мне уже нанесли ущерб, но я думаю о следующем поколении. Нужна какая-то профилактика",

- отметила Николь.

Николь была звездой в академии "Селтика", за свою карьеру она выступала за "Арсенал", "Рединг", "Лондон Бис" и "Миллуолл". В 2019 году хакеры взломали её iCloud, похитив эротические фото и видео. В том же году видеоролики появились на Pornhub. Девушка рассказала, что неоднократно обращалась в поддержку сайта и просила удалить видео, однако получала на это "размытые автоматизированные ответы".