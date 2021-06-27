Ломаченко нокаутировал Накатани в первом бою после потери всех титулов

Поединок завершился в девятом раунде после того, как рефери засчитал японцу технический нокаут. Также в пятом раунде Ломаченко отправил оппонента в нокдаун.

Таким образом, Ломаченко одержал свою 15-ю победу в карьере при двух поражениях. 32-летний Накатани проиграл во второй раз при 19 победах (13 нокаутом). В 2019 году японец проиграл Теофиму Лопесу решением судей.

Для 33-летнего Ломаченко этот бой стал первым после того, как в октябре 2020 года он проиграл американцу Теофиму Лопесу и расстался с титулами WBA, WBО и WBC.

Теперь главная цель Ломаченко - провести бой-реванш против Теофимо Лопеса и отобрать у американца потерянные в предыдущем бою пояса.