Арестована женщина, вызвавшая массовый завал на Tour de France 2021

Во время соревнований женщина находилась на краю трассы с картонным плакатом. Когда группа велосипедистов приблизилась, она не смотрела на проезжую часть и поэтому, возможно, их не заметила. Она протянула плакат дальше в сторону трассы, в результате чего один из велосипедистов налетел на неё, потерял равновесие и упал, а за ним как кости домино столкнулись и упали десятки других участков соревнований.

Некоторые СМИ назвали это самым массовым завалом в истории Tour de France.

Пока что не сильно понятно, что женщина пыталась сообщить с помощью своего плаката. На нем было написано "ALLEZ OPI-OMI", что можно перевести как "Вперед, бабушка и дедушка".

В результате падения пострадали несколько велосипедистов, восьми из которых потребовалась медицинская помощь, а одному спортсмену из-за полученных травм пришлось сняться с соревнований.

После произошедшего женщина покинула место, однако спустя три дня полиция напала на её след и она была арестована. Известно, что женщина - француженка.