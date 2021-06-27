Чт, 1.07.2021
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Амината, певица

Арестована женщина, вызвавшая массовый завал на Tour de France 2021

ФОТО: Publicitātes foto

Полиция Франции нашла и арестовала женщину, действия которой вызвали массовый завал велосипедистов на Tour de France 2021, сообщает ВВС.

Во время соревнований женщина находилась на краю трассы с картонным плакатом. Когда группа велосипедистов приблизилась, она не смотрела на проезжую часть и поэтому, возможно, их не заметила. Она протянула плакат дальше в сторону трассы, в результате чего один из велосипедистов налетел на неё, потерял равновесие и упал, а за ним как кости домино столкнулись и упали десятки других участков соревнований.

Некоторые СМИ назвали это самым массовым завалом в истории Tour de France.

Пока что не сильно понятно, что женщина пыталась сообщить с помощью своего плаката. На нем было написано "ALLEZ OPI-OMI", что можно перевести как "Вперед, бабушка и дедушка".

В результате падения пострадали несколько велосипедистов, восьми из которых потребовалась медицинская помощь, а одному спортсмену из-за полученных травм пришлось сняться с соревнований.

После произошедшего женщина покинула место, однако спустя три дня полиция напала на её след и она была арестована. Известно, что женщина - француженка.

Как сообщает CNN, женщине за "нанесение вреда, осознанно нарушив правила безопасности или осторожности" грозит до двух лет тюрьмы и денежный штраф до 35 000 долларов.

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