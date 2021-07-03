Жена - американская модель и четверо сыновей: что известно о личной жизни главного тренера Украины Шевченко?

Важную роль в жизни Андрея Шевченко играет его жена - американская гражданка, которая родилась в Миннеаполисе, Кристен Пазик. Шевченко и Пазик познакомились в начале 2000-х на модном показе в Милане. В то время Андрей считался одним из лучших футболистов мира, а Кристен делала карьеру в модельной индустрии.

Пос словам Шевченко, после переезда из Киева в Милан ему пришлось заинтересоваться модой: "Одно из главных качеств, которые ты должен приобрести в Италии - вкус и умение правильно одеваться. Итальянцы очень сильно обращают на это внимание. Первое время мне давали скидку, снисхождение. Но мода не просто присуща итальянцам - она у них в крови".

В 2003 году Шевченко и Пазик снялись в откровенной фотосессии для GQ Italia - этот выпуск стал самым продаваемым в истории журнала.

В 2004 году пара поженилась. Скромная церемония состоялась на поле для гольфа и заняла не более 10 минут. "Ни я, ни супруга не хотели пышных церемоний. Мы с её отцом просто играли в гольф, а потом приехала Кристен, её мама, свадебный регистратор, и мы расписались", - рассказывал Шевченко.

С тех пор у Андрея и Кристен родились четверо детей: сын Джордан (2004), сын Кристиан (2006), сын Александр (2012), сын Райдер-Габриэль (2014).

После победы сборной Украины над Швецией Пазик выставила в Instagram фото своих сыновей, которые горячо поддерживали команду отца. "Поздравляем всех игроков, тренеров и коллектив сборной Украины! Никогда не сдавайтесь", - написала Кристен.