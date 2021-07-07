Ср, 7.07.2021
Неужели перед интервью не было минутки глянуть в зеркало и немного привести себя в порядок? Женщина-президент! член эстонской парламентской фракции о внешнем виде президента
член эстонской парламентской фракции о внешнем виде президента

Идиллия в семье Овечкиных, рыбалка Капризова и сёрфинг Загитовой. Как прошла неделя звёзд спорта?

Давайте посмотрим, как прошла неделя у известных спортсменов и чем они радовали своих подписчиков в Instagram.

Легкоатлетка Лаура Икауниеце и прозрачная водичка

Скелетонистка Елена Никитина и её невероятный загар

Латвийский боксёр Ричард Болотник в кругу друзей

Семья Александра Овечкина

Кирилл Капризов рыбачит в родном посёлке Кузедеево

Боец Пейдж Ванзант и её хорошее настроение

Алина Загитова пробует себя в сёрфинге

Украинский боксёр Василий Ломаченко на рыбалке

Российские хоккеисты Никита Задоров, Владислав Гавриков, Сергей Бобровский и Владимир Брюквин посетили футбольный матч Швейцария - Испания на Евро-2020

Латвийские хоккеисты Андрис Джериньш, Оскар Цибульскис и Роберт Букартс на террасе в ресторане

Баскетболист Дайрис Бертанс и его супруга в ожидании пополнения

Украинская теннисистка Элина Свитолина хвастается новыми кроссовками

Кёрлингистка Анна Сидорова отдыхает на Мальдивах

Евгения Медведева и её необычная фотосессия

Хоккеист Александр Радулов отметил день рождения в Италии

Яркая Дарья Клишина

Милота от Наоми Осаки

Латвийский вратарь Элвис Мерзликин опубликовал фото с Матисом Кивлениексом и написал очень трогательный пост

НАВЕРХ
Back