Идиллия в семье Овечкиных, рыбалка Капризова и сёрфинг Загитовой. Как прошла неделя звёзд спорта?
Давайте посмотрим, как прошла неделя у известных спортсменов и чем они радовали своих подписчиков в Instagram.
Давайте посмотрим, как прошла неделя у известных спортсменов и чем они радовали своих подписчиков в Instagram.
Легкоатлетка Лаура Икауниеце и прозрачная водичка
Скелетонистка Елена Никитина и её невероятный загар
Латвийский боксёр Ричард Болотник в кругу друзей
Семья Александра Овечкина
Кирилл Капризов рыбачит в родном посёлке Кузедеево
Боец Пейдж Ванзант и её хорошее настроение
Алина Загитова пробует себя в сёрфинге
Украинский боксёр Василий Ломаченко на рыбалке
Российские хоккеисты Никита Задоров, Владислав Гавриков, Сергей Бобровский и Владимир Брюквин посетили футбольный матч Швейцария - Испания на Евро-2020
Латвийские хоккеисты Андрис Джериньш, Оскар Цибульскис и Роберт Букартс на террасе в ресторане
Баскетболист Дайрис Бертанс и его супруга в ожидании пополнения
Украинская теннисистка Элина Свитолина хвастается новыми кроссовками
Кёрлингистка Анна Сидорова отдыхает на Мальдивах
Евгения Медведева и её необычная фотосессия
Хоккеист Александр Радулов отметил день рождения в Италии
Яркая Дарья Клишина
Милота от Наоми Осаки
Латвийский вратарь Элвис Мерзликин опубликовал фото с Матисом Кивлениексом и написал очень трогательный пост