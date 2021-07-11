Главный тренер сборной Италии умеет удивлять не только на Евро-2020: о личной жизни Роберто Манчини

26 лет итальянский футболист и тренер был женат на Федерике Морелли, с которой познакомился ещё в молодости. В этом браке родились трое детей - дочь Камилла и два сына, Филиппо и Андреа. Оба стали футболистами, рассказывает Sport24.

Роберто и Федерика развелись в 2016 году, однако в интервью тренер признавался, что они с супругой отдалилась друг от друга ещё в конце 2000-х, когда он начинал тренировать "Манчестер Сити". По его словам, последние годы брака они с супругой жили раздельно.

За семь лет до развода итальянский тренер начал сотрудничество с адвокатом Сильвией Фортини - она защищала его юридические интересы. Похоже, со временем деловые отношения переросли в нечто большее. Первая совместная фотография пары появилась в СМИ летом 2015 с отдыха в Сан-Тропе. С тех пор пара особо не скрывала своих отношений и в медиа просачивались всё новые кадры влюблённых. В 2018 году Роберто и Сильвия поженились. Примечательно, что в то время итальянский тренер работал с "Зенитом".