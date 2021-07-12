Мама вратаря Кивлениекса о сыне: Он с ранних лет был убеждён, что будет играть в НХЛ

The Athletic: “I am going to play in the NHL, mom”: Matiss Kivlenieks’ mother, Astrida Meldere, remembers his joyful personality, passion for hockeyhttps://t.co/EAQgoXyMCZ#CBJ pic.twitter.com/unSsCXi5uK — Aaron Portzline (@Aportzline) July 10, 2021

Напомним, 24-летний Кивлениекс погиб во время вечеринки в городе Нови (штат Мичиган) вечером 4 июля, в День независимости США. Причиной смерти спортсмена стала травма груди, полученная из-за случайного попадания заряда фейерверка.

"Матис был очень-очень целеустремлённым человеком. Спустя четыре или пять месяцев катания на коньках он решил стать вратарём",

- рассказала мать хоккеиста.

"Он принял это решение уже в раннем возрасте - хочу быть вратарём! Мама, я буду играть в НХЛ! Он посвятил свою жизнь хоккею. Хоккей был для него всем".