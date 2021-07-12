Пн, 12.07.2021
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Олита Ставус, руководитель структурного подразделения христианской общины Zilais Krusts

Мама вратаря Кивлениекса о сыне: Он с ранних лет был убеждён, что будет играть в НХЛ

Погибший в результате несчастного случая вратарь сборной Латвии по хоккею Матис Кивлениекс уже с ранних лет был уверен в том, что будет играть в Национальной хоккейной  лиге (НХЛ), рассказала мать спортсмена Астрида Мелдере изданию The Athletic.

Напомним, 24-летний Кивлениекс погиб во время вечеринки в городе Нови (штат Мичиган) вечером 4 июля, в День независимости США. Причиной смерти спортсмена стала травма груди, полученная из-за случайного попадания заряда фейерверка.

"Матис был очень-очень целеустремлённым человеком. Спустя четыре или пять месяцев катания на коньках он решил стать вратарём",

- рассказала мать хоккеиста. 

"Он принял это решение уже в раннем возрасте - хочу быть вратарём! Мама, я буду играть в НХЛ! Он посвятил свою жизнь хоккею. Хоккей был для него всем". 

Матис Кивлениекс был основным голкипером сборной Латвии на чемпионате мира 2021 года. Он провёл на турнире четыре матча. С сезона-2019/20 латвийский вратарь выступал за "Коламбус". В минувшем сезоне он провёл два матча, одержав одну победу. Всего на его счету восемь матчей в НХЛ.

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