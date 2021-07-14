Роджер Федерер не выступит на Олимпиаде в Токио из-за травмы

"По ходу травяного сезона я, к сожалению, столкнулся с регрессом травмы колена. Я должен принять это и сняться с Олимпиады в Токио", - написал спортсмен. Он добавил, что уже начал реабилитацию и надеется, что сможет вернуться в тур позднее летом.

20-кратный победитель турниров Большого шлема добавил, что очень разочарован таким исходом.

"Я желаю удачи всей сборной Швейцарии, и я буду изо всех сил болеть за вас издалека", - написал спортсмен.

Ранее Федерер по состоянию здоровья снялся с матча четвёртого круга Открытого чемпионата Франции по теннису, на Уимблдонском турнире швейцарец дошёл до четвертьфинала.

В 2020 году Федерер перенёс две операции на колене и пропустил большую часть сезона.