Роджер Федерер не выступит на Олимпиаде в Токио из-за травмы
Швейцарский теннисист Роджер Федерер не сможет выступить на Олимпийских играх в Токио. Об этом спортсмен сообщил в своём Twitter-аккаунте.
Швейцарский теннисист Роджер Федерер не сможет выступить на Олимпийских играх в Токио. Об этом спортсмен сообщил в своём Twitter-аккаунте.
July 13, 2021
"По ходу травяного сезона я, к сожалению, столкнулся с регрессом травмы колена. Я должен принять это и сняться с Олимпиады в Токио", - написал спортсмен. Он добавил, что уже начал реабилитацию и надеется, что сможет вернуться в тур позднее летом.
20-кратный победитель турниров Большого шлема добавил, что очень разочарован таким исходом.
"Я желаю удачи всей сборной Швейцарии, и я буду изо всех сил болеть за вас издалека", - написал спортсмен.
Ранее Федерер по состоянию здоровья снялся с матча четвёртого круга Открытого чемпионата Франции по теннису, на Уимблдонском турнире швейцарец дошёл до четвертьфинала.
В 2020 году Федерер перенёс две операции на колене и пропустил большую часть сезона.
39-летний Роджер Федерер - рекордсмен по числу титулов, завоёванных на турнирах Большого шлема. В мае этого года он вошёл в список самых высокооплачиваемых спортсменов мира, где с 90 млн долларов расположился на 7-й строчке.