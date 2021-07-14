О Крыме, допинге и домогательствах: российские олимпийцы получили памятку с ответами на "провокации"

В инструкции спортсменов предупреждают о том, что перед Олимпиадой им будет поступать больше запросов на комментарии и интервью, которые, в свою очередь, могут носить "провокационный характер", а неосторожный ответ, "на который порой умело могут "развести" специально обученные люди", может навредить самому атлету.

Согласно памятке, среди тем вопросов, которые будут задаваться на Олимпиаде, могут быть и политические. "Без комментариев" - самый простой способ ответа.

А на вопросы, связанные с определёнными темами, была подготовлена шпаргалка с рекомендованными ответами. Так, если вдруг речь зайдёт о движении Black Lives Matter, можно сказать, что отношение к этой проблеме - личное дело каждого, а "Олимпиада в любом случае не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов".

Если вопрос будет, например, на тему нейтрального статуса российских спортсменов, то тут атлет может ответить, что россияне все равно представляют свою родину и хотят слышать российский гимн на Олимпиаде. И, согласно памятке, можно отметить, что комментировать этот вопрос должны те, кто эти санкции и ввёл.

Крым и Донбасс лучше не обсуждать, поскольку "спорт должен оставаться вне политики".

Если говорить о допинговых скандалах в российском спорте и домогательствах, то спортсмен может ответить, что он никогда в них не участвовал/не сталкивался с этим. Кроме того, можно отметить, что спортсмену известно о проблеме домогательств, поскольку она "существует во многих странах".

Олимпийцам также решили напомнить об осторожности и правилах поведения в соцсетях:

не вестись на провокации;

тщательно и внимательно относиться к тому, что писать, какие фото выкладывать, а также клайкам и комментариям;

при планировании рекламных постов учитывать, что спортсмену, согласно Олимпийской хартии, с 14 июля по 11 августа нельзя принимать участие в рекламе неолимпийских спонсоров.

Напомним, Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа.