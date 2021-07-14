"Это компромисс": Муйжниеце комментирует обязательную вакцинацию учителей

Муйжниеце напомнила, что вакцинация против Covid-19 была, есть и будет добровольной. Однако учителям необходимо работать в прямом контакте с детьми. В соответствии с требованиями законодательства, поставщики услуг должны обеспечивать безопасную среду Covid-19 для получателей, и в этом случае получателями являются дети.

Как подчеркнула министр, дети должны получать качественное образование. По словам Муйжниеце, качественное образование можно дать только очно, что продемонстрировал прошедший год Covid-19 с дистанционным обучением. Это особенно важно для младших групп, где дистанционное обучение оказалось неэффективным для самых маленьких детей.

Муйжниеце сказала, что в начале осени может быть переходный период, в котором также будут учитываться результаты отрицательного теста на вирус, чтобы обеспечить безопасную среду как для учителей, так и для детей. Также было согласовано с Министерством здравоохранения, что, как только вакцины Johnson&Johnson будут доступны, они будут зарезервированы для вакцинации учителей.

"Это компромисс между лицами, принимающими решения, и организациями интересов", - сказала Муйжниеце.

Министр также пояснила, что Министерство образования и науки (МОН) не сможет платить руководителям образовательных учреждений за каждую потраченную минуту, чтобы побудить их объяснить и мотивировать своих сотрудников пройти вакцинацию от Covid-19. Министр признает, что это налагает дополнительное бремя, но работодатели также должны нести ответственность за действия своих сотрудников в отношении развития коллективного иммунитета в школе.

При этом Муйжниеце напомнила, что руководители образовательных учреждений должны помнить, что дети имеют право на получение качественного образования.

Уже сообщалось, что согласно поправкам к Закону об управлении распространением инфекции Covid-19, одобренному на заседании Кабинета министров в среду, 14 июля, после 1 октября работодатель будет иметь право уволить сотрудника, у которого нет сертификата Covid-19.

Как указали авторы законопроекта, поправки предусматривают новый подход к сокращению распространения инфекции Covid-19 и защите здоровья каждого человека, возлагая на государственные учреждения обязанность оказывать эпидемиологически безопасные услуги, а на работодателей - обязанность обеспечить эпидемиологически безопасную рабочую среду.

Работодатели должны определить категории должностей и сотрудников, которые должны иметь сертификат, и проинформировать об этом сотрудников.