Сезон лисичек: как эти грибы влияют на наш организм

Как отмечает издание, регулярное употребление лисичек в пищу способствует нормализации многих процессов, детоксикации организма, а также замедлению процессов старения и снижению веса.
Полезные свойства
Лисички содержат калий и натрий, необходимые для правильного водно-солевого баланса в организме: натрий регулирует межклеточный баланс жидкости, а калий - баланс жидкости внутри клеток. Кроме того,
калий участвует в поддержании нормального сердцебиения, способствует сокращению мышц, регулирует давление и переносит питательные вещества к клеткам.
Он обладает защитным действием против нежелательного влияния натрия, который в избытке вызывает отечность.
Своим ярким цветом грибы обязаны каротиноидам - мощным природным антиоксидантам.
Они защищают организм от повреждения свободными радикалами, уменьшают воспаления, укрепляют иммунитет и способны замедлять процессы старения.
Под воздействием свободных радикалов кожа теряет упругость и здоровое сияние, повышается риск возникновения морщин.
Помимо каротиноидов, лисички содержат витамин Е, который также отвечает за красоту и молодость как кожи, так и всего организма.
Во многом полезные свойства лисичек объясняются наличием в теле гриба особых активных веществ - хитинманноза, эргостерола и траметонолиновой кислоты, которые активно борются с воспалениями, в том числе с акне, улучшают работу печени и почек и способствуют детоксикации организма.
Галерея: Лисички, черника и прочие дары природы на Рижском центральном рынке (из архива TVNET)
Еще одним значительным плюсом лисичек является их низкая калорийность и способность предотвращать ожирение.
На 100 г продукта приходится всего 19 ккал, а активные вещества в их составе препятствуют накоплению жира, в том числе и на внутренних органах.
Это висцеральный жир, который в небольшом количестве необходим, однако у большинства людей он присутствует в избытке, что ведет к целому ряду проблем с печенью, почками, сердечно-сосудистой системой и может спровоцировать ряд серьезных хронических заболеваний.
Однако стоит отметить, что в сентябре прошлого года программа Латвийского телевидения Pārtikas revidents выяснила, что в сравнении с другими грибами или продуктами животного происхождения белка и клетчатки в лисичках мало. Подробнее о том, сколько полезных и вредных для человека веществ есть в лесных грибах Латвии, тут:
Возможный вред
Как пишет Harper's Bazaar, научные исследования не обнаружили в составе лисичек вредных для здоровья веществ, поэтому опасность они могут представлять только для людей с аллергией или пищевой непереносимостью. Кроме того, сейчас активно ведутся споры о вреде лисичек для людей с почечной недостаточностью, поэтому, если вы страдаете подобными заболеваниями, стоит проконсультироваться с врачом.