Сезон лисичек: как эти грибы влияют на наш организм

Как отмечает издание, регулярное употребление лисичек в пищу способствует нормализации многих процессов, детоксикации организма, а также замедлению процессов старения и снижению веса.

Полезные свойства

Лисички содержат калий и натрий, необходимые для правильного водно-солевого баланса в организме: натрий регулирует межклеточный баланс жидкости, а калий - баланс жидкости внутри клеток. Кроме того,

калий участвует в поддержании нормального сердцебиения, способствует сокращению мышц, регулирует давление и переносит питательные вещества к клеткам.

Он обладает защитным действием против нежелательного влияния натрия, который в избытке вызывает отечность.

Своим ярким цветом грибы обязаны каротиноидам - мощным природным антиоксидантам.

Они защищают организм от повреждения свободными радикалами, уменьшают воспаления, укрепляют иммунитет и способны замедлять процессы старения.

Под воздействием свободных радикалов кожа теряет упругость и здоровое сияние, повышается риск возникновения морщин.

Помимо каротиноидов, лисички содержат витамин Е, который также отвечает за красоту и молодость как кожи, так и всего организма.

Во многом полезные свойства лисичек объясняются наличием в теле гриба особых активных веществ - хитинманноза, эргостерола и траметонолиновой кислоты, которые активно борются с воспалениями, в том числе с акне, улучшают работу печени и почек и способствуют детоксикации организма.

Галерея: Лисички, черника и прочие дары природы на Рижском центральном рынке (из архива TVNET)

Еще одним значительным плюсом лисичек является их низкая калорийность и способность предотвращать ожирение.

На 100 г продукта приходится всего 19 ккал, а активные вещества в их составе препятствуют накоплению жира, в том числе и на внутренних органах.

Это висцеральный жир, который в небольшом количестве необходим, однако у большинства людей он присутствует в избытке, что ведет к целому ряду проблем с печенью, почками, сердечно-сосудистой системой и может спровоцировать ряд серьезных хронических заболеваний.

Однако стоит отметить, что в сентябре прошлого года программа Латвийского телевидения Pārtikas revidents выяснила, что в сравнении с другими грибами или продуктами животного происхождения белка и клетчатки в лисичках мало. Подробнее о том, сколько полезных и вредных для человека веществ есть в лесных грибах Латвии, тут:

Возможный вред