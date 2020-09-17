Латвийские лисички: тяжелых металлов мало, полезных веществ - тоже. Что с другими грибами?

В лисичках наименьшее количество белка и клетчатки

С целью выяснить, сколько полезных и вредных для человека веществ есть в грибах, в научный институт BIOR были доставлены купленные на рынке лесные грибы - лисички, подберезовики и боровики, а также купленные в супермаркете шампиньоны. Анализы показали, что в лисичках белков и клетчатки из всех представленных грибов меньше всего: в 100 г - 1,45 г белка, в свою очередь, в боровиках их в три раза больше - 4,2 г на 100 г грибов.

Если сравнивать грибы с продуктами животного происхождения, то белков в грибах значительно меньше. Например, в 100 г куриного филе около 22 г белков, в свою очередь в одном яйце - 6 г.

Это означает, что в одном яйце белка будет больше, чем в 100 граммах боровиков.

Чтобы с грибами усвоить как можно больше белков, заменяя мясо или рыбу, нужно будет съесть как минимум 300 граммов грибов. "Это довольно внушительное количество", - отмечает специалист по питанию Лизете Пуга.

Грибы также принято считать хорошим источником клетчатки - она способствует пищеварительному процессу. В анализах, проведенных BIOR, обнаружилось, что клетчатки, как и белков, - немного: 0,7 г на 100 г грибов. Больше всего клетчатки оказалось в подберезовиках - 1,5 г на 100 г грибов.

Если сравнивать с другими продуктами, то грибы снова проигрывают. Например, в 100 граммах гречки - 12 г клетчатки, в свою очередь, в 100 г семечек подсолнуха - 5 г.

Свинец и кадмий - в пределах нормы

Еще одно распространенное мнение о грибах заключается в том, что они также обладают способностью поглощать различные вещества из окружающей среды, в том числе тяжелые металлы.

Результаты анализов принесли хорошие новости для любителей грибов - в изученных образцах количество вредных веществ небольшое - оно не превышает допустимую норму.

Максимально допустимое количество кадмия в лесных грибах - 1 мг на 1 кг. Результаты анализов свидетельствуют, что ни в одном из образцов грибов установленная норма не была превышена. Самое большое количество кадмия было в боровиках (0,31 мг на 1 кг), в свою очередь, наименьшее - в шампиньонах (0,01 мг на 1 кг).

Также и количество свинца, допустимая норма которого - 0,1 мг на 1 кг, не превысило нормы. Больше всего свинца в лисичках и подберезовиках - 0,03 мг на 1 кг, что составляет только треть часть от допустимой нормы. В свою очередь, меньше всего свинца было найдено в шампиньонах - 0,01 мг на 1 кг.

Специалист по питанию Лизете Пуга отмечает, что грибы в любом случае не следует собирать вблизи железных дорог и шоссе:

"Грибы, как губки, впитывают все возможное из земли и окружающей среды. Именно из-за тяжелых металлов данные грибы не рекомендуется употреблять каждый день, а лишь время от времени в качестве деликатеса, и даже тогда - очень осторожно".