"Это потепление провоцирует тромбозы похлеще прививок". Эксперт о рисках из-за небывалой жары

Опасность жары и тропических ночей*

"Во время сна мы не можем надлежащим образом остыть. (...) Это очень плохо для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, например, это провоцирует тромбозы. Это проблематично для людей с диабетом, с различными заболеваниями обмена веществ и прочими", - ответил Константин Ранкс.

*Тропические ночи - ночи, когда температура воздуха превышает 20 градусов

Новые организмы

С юга на север иммигрируют всевозможные живые организмы, нехарактерные для нашей среды, отметил Константин Ранкс. По его словам, в Латвию уже пришел новый вид клещей.

"Причем двигаются они довольно быстро - они уже скоро в Эстонию [доберутся]! В Финляндии говорят "Не дай Бог завезут!". Эти клещи не просто на веточке сидят или на травинке ждут. Они бегают!" - отметил геолог главное отличие "новоприбывших" клещей.

"Нужно понимать, что если нам нравится эта погода, то это нравится и очень многим другим живым существам!

Сине-зеленые водоросли в воде, о которых тоже говорили. Почему размножаются? Потому что тепло! Это опасная вещь: эти водоросли выделяют токсины, и они настолько опасны, что их нельзя убить даже кипячением. Поэтому воду, зараженную токсинами сине-зеленых водорослей, нельзя пить даже кипяченой!" - подчеркнул Ранкс.

Шведский метеорологический и гидрологический институт в конце июня сообщал, что сине-зеленые водоросли размножились в центральной и южной частях Балтийского моря, но их концентрация вблизи Латвии пока невысока. В свою очередь, на прошлой неделе в Эстонии на одном из озер были обнаружены сине-зеленые водоросли.

Константин Ранкс отметил, что такие изменения климата очень опасны для нас и к ним нужно готовиться.

"Существует такое живое существо - амеба. Которая как раз очень любит жить при температуре воды 28-30 градусов. И особенность в том, что против ее действия нет вообще никакого лечения. Попав в нос, через пазухи она проникает в мозг и развивается там", - предупредил геолог.