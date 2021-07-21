В водоемах Латвии можно встретить неприятный "зуд пловца"

Плавание - один из самых популярных способов, чем себя занять в жаркое лето. Несколько дней назад в социальных сетях какая-то мамочка попросила родителей подумать, разрешать ли детям плавать, потому что, после купания на пляжах Айнажи и Куйвижи, все ее дети испытывали "зуд пловцов".

"Сначала мы подумали, что это ссадина или укус комара или слепня. Я бы сказала, что у всех детей появились одновременно. Один подошел с язвой, другой, а потом мы заметили, что у всех все тоже самое", - говорит Монта Петравича, мать троих детей.

В своих комментариях люди заявили, что они испытывали аналогичные проблемы во время купания в Гауе, Даугаве, а также в Лиелупе. В официальном месте купания в Елгаве некая мама, сказала, что прочитала эту публикацию, но все-таки купаться не побоялась.

"Мы не плаваем в таких местных прудах, не плаваем в маленьких озерах. Вчера были на море, сегодня приехали к реке Лиелупе. И мысли не было, что может быть такой зуд. Буквально немного искупались, поехали домой и помылись", - рассказывает Линда, мать троих детей.

Ассоциация семейных врачей ничего не знала о зуде, вызванном бактерией после купания, но, позвонив нескольким семейным врачам с разных мест, ReTV обнаружили, что пациенты с такими проблемами не редкость в Вангажи.

"Дело в том, что вначале он вызывает довольно сильное повреждение кожи. Мы лечим его антибактериальными средствами. Взрослые не так часто приходят. Матери больше за детей беспокоятся.

Ну, не очень-очень много, но довольно часто", - признается Кристине Росицка, фельдшер в врачебной практике И. Лайзане.

Инспекция здравоохранения поясняет, что качество воды необходимо оценивать хотя бы визуально перед купанием, чтобы избежать появления сине-зеленых водорослей, выделяющих токсины и вызывающих сыпь. Однако есть также известная бактерия, вызывающая так называемый "зуд пловца", которую не увидишь невооруженным глазом.

"Из-за изменения климата в наших широтах прижились и паразитические черви - тренатоды и шизостомы, с их личинками может контактировать купальщик.

Если вы купаетесь в месте, где могут находиться эти паразиты, необходимо тщательно вытереть кожу после купания и тогда мы сможем этого избежать заражения", - говорит Нормунд Кадикис, начальник отдела окружающей среды VI.

Раз в месяц Инспекция здравоохранения проводит анализ качества воды в 57 официальных местах купания, однако обследование на наличие шизостомов в данный мониторинг не входит.