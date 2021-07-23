Искусственный интеллект, который "создает" блюда и экономит деньги!

В любом случае новый шеф-повар с искусственным интеллектом стимулирует кулинарную фантазию, помогая придумывать идеи, как приготовить фантастическое блюдо из нескольких очень простых продуктов.

К тому же не надо тратить время на "загугливание" разных продуктов и поиск рецептов в глубинах Интернета. Нажмите на продукты, и через мгновение рецепты окажутся перед вами. Выберите тот, который больше подходит вашим вкусовым рецепторам! Новая программа - отличный помощник не только в планировании блюд, но и в их разнообразии. Опросы Rimi показывают, что большинство людей при приготовлении пищи используют примерно 10 рецептов, а одна из наиболее частых причин, по которой еду выбрасывают, связана с тем, что люди покупают слишком много продуктов. Новый инструмент подойдет веганам и вегетарианцам, ведь ассортимент рецептов если не бесконечен, то очень широк: запеканки, супы, пицца, блюда из пасты, салаты, тако, ризотто, пироги, рагу и многие другие блюда. Созданный Plant Jammer виртуальный шеф-повар изучил опыт более миллиона пользователей своего приложения, чтобы определить, какие ингредиенты лучше всего сочетаются друг с другом и как их можно превратить в восхитительный рецепт.

Пищевые отходы составляют 8% от общего объема выбросов парниковых газов. В Европейском союзе объем пищевых отходов достигает 47 миллионов тонн. 70% этого объема поступает непосредственно от домашних хозяйств, сферы общественного питания и розничной торговли. Если к 2030 году пищевые отходы в Европе сократить на 60%, это приведет к сокращению выбросов CO2 на 84,3 миллиона тонн ежегодно и высвободит земли, используемые для производства продуктов питания, на территории больше Хорватии.

Живи с умом: не выбрасывай продукты!

"Мы фокусируемся на том, чтобы помочь людям выработать здоровые и устойчивые привычки в долгосрочной перспективе, что поможет нам всем сократить пищевые отходы", - говорит Лиене Перия, директор по цифровому развитию Rimi. Поэтому к различным удобным решениям, таким как список продуктов, который поможет делать покупки быстро и легко, не заблудившись в лабиринтах магазина, персонализированные предложения и рецепты, ингредиенты которых можно добавить в корзину э-магазина несколькими щелчками мыши,присоединился виртуальный повар "Освободи свой холодильник", который не только помогает нам экономить время, деньги и продуктовые ресурсы, но и служит более широкой цели - стратегически решить проблему пищевых отходов в Латвии и во всем мире.

К 2025 году вдвое сократить пищевые отходы на складах и в магазинах по сравнению с 2016 годом - это одна из стратегических целей Rimi Baltic. Чтобы уменьшить воздействие пищевых отходов на окружающую среду и способствовать положительным изменениям, Rimi внедряет инновационные решения, которые позволяют лучше планировать процесс доставки, сводя к минимуму образование пищевых отходов на полках магазинов.

Однако наибольший потенциал для сокращения пищевых отходов находится на последнем этапе цепочки поставок пищевых продуктов - в руках потребителей.

ФОТО: monticello/Shutterstock

Опросы Rimi показывают, что 74% людей выбрасывают пищевые отходы один или два раза в неделю, и только 18% говорят, что никогда не выбрасывают еду. Наиболее распространенными продуктами питания, которые превращаются в отходы, являются фрукты и овощи (54%). Не отстает и домашняя еда (48%). Каждый третий респондент выбрасывает молочные продукты. Хлеб и выпечка также попадают в мусор. При этом мясо жители Латвии экономят - только 7% опрошенных выбрасывают его.

Наиболее частой причиной появления в домохозяйствах пищевых отходов являются нерациональные привычки приготовления пищи, а именно - более 40% людей готовят больше еды, чем могут съесть.

Немало людей покупают больше продуктов, чем потребляют (34%). Только 18% признали, что неправильно хранили продукты. 12% пищевых отходов связано с импульсивными покупками.

Директор по цифровому развитию Rimi Лиене Перия говорит, что из-за пандемии покупательские привычки населения изменились - люди ходят в магазин реже и совершают более крупные, предположительно, даже более разумные покупки.

"По сравнению со Скандинавией покупателям в странах Балтии более характерны спонтанные покупки. Часто около четырех часов дня человек начинает думать о том, что он будет есть на ужин, и идет голодный в магазин, что побуждает к "безумным" покупкам".

Это означает, что новый цифровой инструмент послужит опорой для положительного изменения повседневных привычек.

Каждый год треть произведенных в мире продуктов питания, около 1,3 миллиарда тонн, выбрасывается. Таким количеством еды можно было бы накормить 3 миллиарда человек. 821 миллион жителей планеты испытывают нехватку еды. В беднейших регионах мира количество пищевых отходов составляет всего 6-11 кг на душу населения в год. Исследование Rimi Baltic показывает, что почти 90% людей в странах Балтии выбрасывают продукты питания, потому что они испортились.

Чтобы все были накормлены!

Сеть Rimi объединяет заботу об окружающей среде с заботой о людях, нуждающихся в поддержке. Каждый месяц Rimi жертвует продукты с надлежащим и долгим сроком хранения, помогая семьям по всей Латвии. В свою очередь, дважды в год в сотрудничестве с Продовольственным банком Латвийского общества самаритян Rimi организует благотворительные мероприятия во всех трех странах Балтии, на которых всех приглашают купить продукты и наполнить продуктовый набор в дополнение к своим ежедневным покупкам, чтобы помочь нуждающимся семьям с детьми, пожилым и людям с ограниченными возможностями и низкими доходами. Например, в 2019 году в сети магазинов в Латвии было пожертвовано рекордное количество посылок - более 14 000.