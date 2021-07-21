От полки в магазине до сортировки отходов

мы выросли в советское время и были научены съедать все и ничего не выбрасывать. Если мы так не делаем, то чувствуем себя виноватыми.

Однако это, конечно, меняется, и мы видим в себе этакого тренера для наших покупателей, чтобы помочь им снизить количество выброшенных продуктов.

Третья сфера, в которой мы много работаем и в которой есть хорошие достижения, - снижение выбросов СО2. В принципе, мы достигли климатического нейтралитета - в прошлом году на 81% снизили выбросы СО2 в нашей деятельности, а остальное - компенсируем".

По отходам можно судить о благополучии населения

По словам член правления Clean R Гундара Левицса, по количеству и составу пищевых отходов можно сделать вывод об уровне жизни людей в целом, так как чем сытнее живет нация, тем больше отходов она создает.

Левицс отмечает, что в Латвии с 2015 года объем отходов вырос на четверть, и это несмотря на то, что люди их сортируют и в целом пытаются жить "зеленее".

"Закономерно с улучшением и ростом экономики объемы растут и растут, поэтому чрезвычайно важно помнить о нескольких вещах, в том числе и в контексте устойчивости развития - например, что самое первоочередное действие - это несоздание отходов.

Это относится как к покупкам в магазине - возьму не пластиковый пакет, а тканевый, пару яблок или два-три банана не буду класть в отдельные пакеты, а взвешу и просто возьму с собой, - так и к количеству купленного - куплю ли я столько, сколько смогу съесть, и съем ли все, что куплю, а не как часто получается, что мы полуголодные приходим в магазин, едим глазами, покупаем, а в итоге эти продукты оказываются в мусорнике.

Четвертая, третья часть всех продуктов действительно попадает в отходы, и в Латвии в том числе.

Фактически от трети до половины содержимого мусорных контейнеров - продукты, которые, в принципе, можно было бы съесть, если бы они не испортились или их не перехотели",

- отметил Левицс.

Представитель Clean R призвал каждого жителя Латвии помнить о том, что надо дважды подумать, действительно ли необходимо приобретать именно такое количество продуктов, не будет ли часть в итоге выброшена.

Проблема упаковки

"Упаковка - чума современного мира", - считает Левицс. По его словам, обычно людям кажется, что переработать можно практически все, но на самом деле очень большую часть, вплоть до трех четвертей упаковки, нельзя переработать нормальным образом.

"В теории переработать можно, но на практике она не перерабатывается по очень простой причине - это многослойные материалы, разделить которые с экономической точки зрения практически невозможно", - отметил он.

По его словам, проблема упаковки - эта вещь, о которой в будущем нам придется думать все больше и больше.

Когда исчезнут пакеты

Уже долгое время ведутся разговоры о том, что в супермаркетах исчезнут пластиковые пакеты, однако они по-прежнему никуда не делись. По словам представителя Rimi Baltic Занды Шадре, это произойдет со временем.

"Наш подход - переводить ассортимент на более долгосрочные решения шаг за шагом. Что мы уже сделали - привычные красные пакеты теперь на 50% состоят из используемого повторно пластика. Расширен и ассортимент бумажных пакетов, а серые пакеты, которые мы рекомендуем людям брать с собой в магазин, на 100% сделаны из переработанных пластиковых бутылок. Таким образом, шаги в области устойчивости развития в сфере пакетов осуществляются все время", - рассказала она.

Она отметила, что коллеги в Эстонии пошли на очень интересный шаг - они сделали платными и маленькие прозрачные пакеты, в которые обычно складывают овощи и фрукты. Это позволило снизить потребление таких пакетов на несколько тонн.

"Мы ждем хорошего момента в это время Covid-19, чтобы попробовать нечто подобное и в Латвии и Литве, так как Covid-19 оказался очень недружественным окружающей среде: нам пришлось упаковывать в пластик гораздо больше продуктов, выполняя требования Кабинета министров. Если бы не было коронавируса, такой пилотный проект в Латвии уже можно было бы протестировать", - сказала Шадре.

Она надеется, что наступит тот день, когда жители Латвии перестанут хранить дома мешок с пакетами.

Видео: Дискуссия "Измерения устойчивости развития"