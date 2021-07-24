Кравченока: Я очень разочарована церемонией открытия Олимпиады

"Эмоции, с которыми мы вошли на стадион с флагом в руках, были очень приятными и хорошими. Позитивные эмоции. Многие спортсмены об этом мечтают. Для меня всегда было большой частью представлять свою страну и я очень рада возможности нести флаг", - сказала Остапенко.