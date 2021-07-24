Сб, 24.07.2021
То, что люди туда хлынули, - это только начало. Я уже вам сказал: дальше туда пойдут люди вооруженные, чтобы защитить вот таких вот обиженных людей. Александр Лукашенко о нелегальных иммигрантах
Александр Лукашенко о нелегальных иммигрантах

Кравченока: Я очень разочарована церемонией открытия Олимпиады

Латвийская пляжная волейболистка Анастасия Кравченока не скрывает разочарования по поводу открытия Олимпийских игр в Токио. Она была одной из участниц делегации Латвии в шествии спортсменов.

"Хочу сказать, что очень я разочаровалась в церемонии открытия. Пустые трибуны, все было создано только для телевизора", - написала в Instagram Кравченока.

"Было грустно, в один момент чуть не пустила слезу, - указала она, - Я представляла себе, что это будет грандиозно".

Для Кравченоки это первая Олимпиада в карьере. Даугавпилчанка играет в дуэте с Тиной Граудиней.

В свою очередь удовлетворения по поводу полученных в ходе церемонии открытия эмоций не скрывала теннисистка Алёна Остапенко, которая вместе с баскетболистом 3х3 Агнисом Чаварсом несла флаг Латвии.

"Эмоции, с которыми мы вошли на стадион с флагом в руках, были очень приятными и хорошими. Позитивные эмоции. Многие спортсмены об этом мечтают. Для меня всегда было большой частью представлять свою страну и я очень рада возможности нести флаг", - сказала Остапенко.

Агентство Reuters сообщает, что на трибунах за церемонией открытия Олимпиады наблюдали примерно 950 человек.


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