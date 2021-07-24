Кравченока: Я очень разочарована церемонией открытия Олимпиады

"Хочу сказать, что очень я разочаровалась в церемонии открытия. Пустые трибуны, все было создано только для телевизора", - написала в Instagram Кравченока.
Для Кравченоки это первая Олимпиада в карьере. Даугавпилчанка играет в дуэте с Тиной Граудиней.
В свою очередь удовлетворения по поводу полученных в ходе церемонии открытия эмоций не скрывала теннисистка Алёна Остапенко, которая вместе с баскетболистом 3х3 Агнисом Чаварсом несла флаг Латвии.
Агентство Reuters сообщает, что на трибунах за церемонией открытия Олимпиады наблюдали примерно 950 человек.