Сб, 24.07.2021
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Константин Андреев, молекулярный биолог
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Латвийский дзюдоист Бородавко заразился Covid-19 и не выступит на Олимпиаде

Евгений Бородавко (слева) ФОТО: EPA/LETA

Латвийский дзюдоист Евгений Бородавко заразился Covid-19 и по этой причине не примет участие в Олимпиаде в Токио, сообщает агентство LETA со ссылкой на Латвийский олимпийский комитет (ЛОК).

По данным TVNET, Бородавко, скорее всего, заразился коронавирусом на сборах в Испании. Пресс-секретарь ЛОК Марита Вилциня и генеральный секретарь ЛОК Карлис Лейниекс подтвердили TVNET, что у латвийского дзюдоиста положительный тест на Covid-19.

"23 июля Евгений Бородавко сдал первый тест на Covid-19, который необходим перед вылетом в Токио. Он оказался положительным. Повторный тест также показал положительный результат, поэтому Бородавко не сможет принять участия в своих четвёртых Олимпийских играх. Евгений признался, что эта новость стала для него очень неприятной, потому что было вложено много сил и работы в подготовительный процесс. К сожалению, в жизни не всё происходит так, как запланировано", - говорится в сообщении ЛОК.

Соревнования в весовой категории до 100 килограммов запланированы на следующий четверг. Бородавко должен был встречаться с венгром Миклошем Чириеничем.

32-летний Бородавко принимал участие в трех Олимпийских играх. В 2008 и 2016 годах он проиграл в первых же поединках, а в 2012 году остановился после второй схватки.

На счету Бородавко - три бронзовые медали чемпионата Европы.


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