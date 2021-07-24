Латвийский дзюдоист Бородавко заразился Covid-19 и не выступит на Олимпиаде

"23 июля Евгений Бородавко сдал первый тест на Covid-19, который необходим перед вылетом в Токио. Он оказался положительным. Повторный тест также показал положительный результат, поэтому Бородавко не сможет принять участия в своих четвёртых Олимпийских играх. Евгений признался, что эта новость стала для него очень неприятной, потому что было вложено много сил и работы в подготовительный процесс. К сожалению, в жизни не всё происходит так, как запланировано", - говорится в сообщении ЛОК.