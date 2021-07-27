"Пиар-ход": в Сети считают роман Джей Ло и Бена Аффлека срежиссированным. Почему?

Несколько снимков с совместного отдыха Дженнифер Лопес и Бена Аффлека в Сен-Тропе, привлекли внимание ряда пользователей Сети, пишет Medialeaks.

Поклонники заподозрили пару в том, что те пытаются воссоздать сцены и прошлого романа. Например, фото, на котором Аффлек и Джей Ло сфотографированы во время отдыха на яхте, многим напомнило клип певицы Jenny from the Block (2002).

А по хештегу #bennifer в соцсетях Twitter и Instagram опубликованы сравнения снимков звезд из 2002 и 2021 года.

Отсылку нашли и на фотографии, которой Джей Ло подтвердила роман с актером. Позади 52-летней звезды в правом углу обратили внимание на снимок с полки. Пользователь Twitter отметил, что это фотография Бена Аффлека и Дженнифер Лопес 2002 года для журнала Vanity Fair.

#HappyBirthdayJlo #Bennifer I don't own these photos. But look what Easter egg I spotted. JENNIFER LOPEZ BEN AFFLECK pic.twitter.com/BOA913fc5n — Christopher Villegas (@ChrisVillegas88) July 24, 2021

В свою очередь, на сравнениях фото 20-летней давности не остановились - некоторые пользователи подозревают, что пара лишь разыгрывает роман. Более того, даже поцелуи пары считают постановочными.

Так, в Twitter обратили внимание на то, что во время отдыха на яхте вместе с парой был и фотограф. Однако совсем скоро в фотографе опознали подругу певицы Ану Карбаллосу.

Среди публичных лиц также есть те, кто не спешат верить в истинность романа. Например, радиоведущая из Австралии Эм Рускиано назвала отношения Аффлека и Лопес пиар-ходом. Рускиано со ссылкой на анонимного источника рассказала, что певица после расставания с экс-бейсболистом Алексом Родригесом якобы захотела показать, что она все еще привлекательна для мужчин.

"Мы много смеемся над всей этой историей, и мы настолько удивлены, что люди на это ведутся. Это полная чушь",

- утверждает источник.