Пн, 26.07.2021
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Сюзанна Оулен, немецкая журналистка

Фото дня! Дженнифер Лопес подтвердила воссоединение с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес официально подтвердила возобновление отношений с Беном Аффлеком. 24 июля звезда отметила 52-летие. В Instagram было опубликовано несколько снимков. 

На последнем кадре Дженнифер страстно целуется с Аффлеком.

Любопытный факт: это первый совместный снимок пары в Instagram. На момент их романа в 2000-х этой соцсети еще не было.

Звезды воссоединились спустя 18 лет. За эти годы оба успели сходить под венец: Лопес вышла замуж за певца Марка Энтони, в браке с которым родила двойняшек. Последним возлюбленным певицы был бейсболист Алекс Родригес, который тоже делал предложение певице, но в апреле этого года пара разорвала помолвку.

Голливудский актер Бен Аффлек 12 лет был женат на актрисе Дженнифер Гарнер, у пары трое детей, но в 2015 году их брачный союз распался. До весны 2021-го актер состоял в отношениях с кубинской актрисой Аной де Армас.

Напомним, что отношения Дженнифер Лопес и Бена Аффлека начались в 2002 году. У пары был бурный роман, влюбленные даже обручились. Их свадьба должна была состояться 14 сентября 2003 года, однако за день до этого торжество отменили.


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