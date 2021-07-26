Фото дня! Дженнифер Лопес подтвердила воссоединение с Беном Аффлеком
Дженнифер Лопес официально подтвердила возобновление отношений с Беном Аффлеком. 24 июля звезда отметила 52-летие. В Instagram было опубликовано несколько снимков.
Дженнифер Лопес официально подтвердила возобновление отношений с Беном Аффлеком. 24 июля звезда отметила 52-летие. В Instagram было опубликовано несколько снимков.
Звезды воссоединились спустя 18 лет. За эти годы оба успели сходить под венец: Лопес вышла замуж за певца Марка Энтони, в браке с которым родила двойняшек. Последним возлюбленным певицы был бейсболист Алекс Родригес, который тоже делал предложение певице, но в апреле этого года пара разорвала помолвку.
Голливудский актер Бен Аффлек 12 лет был женат на актрисе Дженнифер Гарнер, у пары трое детей, но в 2015 году их брачный союз распался. До весны 2021-го актер состоял в отношениях с кубинской актрисой Аной де Армас.
Напомним, что отношения Дженнифер Лопес и Бена Аффлека начались в 2002 году. У пары был бурный роман, влюбленные даже обручились. Их свадьба должна была состояться 14 сентября 2003 года, однако за день до этого торжество отменили.