Фото дня! Дженнифер Лопес подтвердила воссоединение с Беном Аффлеком

На последнем кадре Дженнифер страстно целуется с Аффлеком.

Любопытный факт: это первый совместный снимок пары в Instagram. На момент их романа в 2000-х этой соцсети еще не было.

Звезды воссоединились спустя 18 лет. За эти годы оба успели сходить под венец: Лопес вышла замуж за певца Марка Энтони, в браке с которым родила двойняшек. Последним возлюбленным певицы был бейсболист Алекс Родригес, который тоже делал предложение певице, но в апреле этого года пара разорвала помолвку.

Голливудский актер Бен Аффлек 12 лет был женат на актрисе Дженнифер Гарнер, у пары трое детей, но в 2015 году их брачный союз распался. До весны 2021-го актер состоял в отношениях с кубинской актрисой Аной де Армас.