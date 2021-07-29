Премия от государства: сколько получит сборная Латвии по баскетболу 3х3 за победу на Олимпиаде?

Регламентом Кабинета министров о порядке присуждения денежных премий за выдающиеся достижения в спорте и размере денежных призов предусмотрено, что за первое место, завоёванное на Олимпийских играх, Паралимпийских играх и Сурдлимпийских играх, спортсмены национальных сборных, их тренеры и обслуживающий персонал, в том числе спортивные врачи (все вместе) награждаются денежными премиями в размере 426 862 евро.

Эта сумма после уплаты налогов.

В Министерстве образования и науки сообщили, что баскетболисты сборной 3x3 Агнис Чаварс, Эдгарс Круминьш, Карлис Ласманис и Наурис Миезис могут получить до 106 716 евро, а персонал (все вместе) - до 213 432 евро. В свою очередь, Латвийский баскетбольный союз может получить до 35 572 евро на развитие спорта и подготовку юных спортсменов.

Напомним, латвийская баскетбольная команда 3x3 в среду в финале олимпийского турнира в Токио обыграла (21:18) команду Олимпийского комитета России (ОКР) и завоевала золотые медали.