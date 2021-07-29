Лобовое столкновение на главной улице Юрмалы; есть разные версии причин случившегося

"Нельзя понять. Здесь ведь четыре полосы движения. Как можно было так столкнуться? Я думаю, что кто-то сделал что-то совсем неправильно", - рассказал местный житель.

Всего в аварию попали три автомобиля: Audi и Volkswagen, между которыми произошло сильнейшее столкновение, и внедорожник Toyota - он пострадал относительно незначительно. Анжелика рассказала, что ехала на своей Toyota Land Cruiser в том же направлении, что и маленькая Audi A3. Она неожиданно почувствовала удар сзади, после чего Audi выехала на встречную полосу и столкнулась с такси Volkswagen.

"Я почувствовала удар, но подумала, что моя машина вышла из строя. С самого начала я не понимала, не видела, что произошло. Когда же я остановилась и оглянулась, то увидела, что произошла авария. Я увидела девушку, лежащую на земле. Она пострадала. Я видела, как машины остановились, вышли водители. Я пошла и спросила девушку, что случилось. Она сказала мне, что я затормозила. Я точно не знаю, что она хотела сделать. Срезать дорогу? И выехала на встречную дорогу", - рассказала водитель Toyota Анжелика.

"Водитель Audi не держал безопасной дистанции, что привело к столкновению с движущимся впереди автомобилем, в результате чего Audi вылетела на встречную полосу, где столкнулась с такси", - поясняет Дорожная полиция.

В то же время то, что сказал другой очевидец, говорит о том, что все не так однозначно, как может показаться. "Все произошло очень быстро. Я ехала по правой полосе, Land Cruiser свернул на рядом идущую полосу, и произошло столкновение", - говорит Кристина.