В Юрмале произошло серьезное ДТП: столкнулись три машины, одна из них - такси

Как видно на фотографиях, присланных в редакцию RUS TVNET читателем, среди пострадавших автомобилей - машина Yandex.Taxi.

Галерея: ДТП в Майори

Как порталу рассказала представитель Госполиции Криста Андерсоне, в ДТП пострадали четыре человека, двое из них были доставлены в медицинское учреждение.

Удалось получить и комментарий очевидца: "Такси ехало в Ригу, по своей полосе. Девушка на Audi ехала в Юрмалу, перед ней затормозила машина, и она дернула руль влево, соответственно, произошло столкновение!".

Как рассказали очевидцы, одну пострадавшую девушку из покореженного автомобиля пришлось вырезать с помощью специнструментов.