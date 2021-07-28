В Юрмале произошло серьезное ДТП: столкнулись три машины, одна из них - такси
Утром в среду, 28 июля, в Юрмале произошло серьезное ДТП. В 9:52 в Майори на перекрестке улиц Лиенес и Пилсоню столкнулись автомобили Toyota, Volkswagen и Audi.
Утром в среду, 28 июля, в Юрмале произошло серьезное ДТП. В 9:52 в Майори на перекрестке улиц Лиенес и Пилсоню столкнулись автомобили Toyota, Volkswagen и Audi.
Как видно на фотографиях, присланных в редакцию RUS TVNET читателем, среди пострадавших автомобилей - машина Yandex.Taxi.
Галерея: ДТП в Майори
Как порталу рассказала представитель Госполиции Криста Андерсоне, в ДТП пострадали четыре человека, двое из них были доставлены в медицинское учреждение.
Удалось получить и комментарий очевидца: "Такси ехало в Ригу, по своей полосе. Девушка на Audi ехала в Юрмалу, перед ней затормозила машина, и она дернула руль влево, соответственно, произошло столкновение!".
Как рассказали очевидцы, одну пострадавшую девушку из покореженного автомобиля пришлось вырезать с помощью специнструментов.
На месте аварии было временно затруднено движение, на месте работали как сотрудники Госполиции, так и Пожарно-спасательная служба и Служба неотложной медицинской помощи.