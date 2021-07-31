За выступление на Олимпиаде в Токио тяжелоатлет Сухарев получит денежную премию

Сухарев, который выступал в весовой категории до 81 кг, поднял 163 кг в рывке и 195 кг в толчке. С 358 кг в сумме латвийский тяжелоатлет занял 6-е место на своих дебютных Олимпийских играх.

Согласно порядку присуждения денежных наград за высокие спортивные достижения на официальных соревнованиях, которые признаются Международным олимпийским комитетом (МОК), Сухареву полагается премия в размере 11 065 евро.

Кроме того, денежная премия в размере до 5533 евро полагается тренеру латвийского тяжелоатлета и его команде.

В свою очередь, представляемая Сухаревым Федерация тяжёлой атлетики Латвии получит 35 572 евро на развитие спорта и подготовку юных спортсменов.