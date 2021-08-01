У пережившего тяжёлое падение в Токио гонщика BMX констатировано кровоизлияние в мозг

Мать 28-летнего чемпиона Олимпиады в Рио Лиза Филдс в Facebook написала, что операция спортсмену пока что не требуется.

В моменты, когда он бодрствует, Филдс находится в сознании и общается с окружающими, сообщила его мать, указав, что новые исследования компьютерной томографии свидетельствует о том, что произошло кровоизлияние в мозг, однако оно не усиливается и других повреждений нет.

Союз велосипедистов США также подтвердил, что спортсмен провёл ночь в отделении интенсивной терапии, однако нового кровоизлияния констатировано не было.

Напомним, в пятницу Коннор Филдс был госпитализирован после аварии во время полуфинала Олимпийских игр в соревнованиях на велосипедах BMX.

В третьем полуфинальном заезде 28-летний Филдс, который являлся одним из главных претендентов на победу, упал на первом повороте на 180 градусов. Американец натолкнулся на колесо гонщика, который ехал перед ним. Кроме того, по упавшему велогонщику проехались его преследователи, которые не успели притормозить.

Филдса унесли с трассы на носилках и на машине скорой помощи доставили в больницу.