Известно, какой будет погода в конце недели

В понедельник активный циклон с очень сильным дождем пересечет восточную часть Латвии с юга, в некоторых местах ожидаются сильные порывы ветра. Во вторник в стране будет умеренный западный ветер, во многих местах пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха составит +18...+21 градус.

В ночь на среду ветер стихнет, температура местами упадет до +7 градусов. В среду ожидается мало осадков, днем воздух прогреется до +19...+23 градусов. В четверг может быть еще теплее - на два градуса.

Галерея: Лето в Латвии