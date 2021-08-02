Пн, 2.08.2021
Как организаторы мероприятий, мы зависим от постановлений Кабинета министров. Зрители должны понимать, что это не правила, придуманные артистами. Сандис Моховиков, многолетний продюсер
Сандис Моховиков, многолетний продюсер

Известно, какой будет погода в конце недели

ФОТО: Gary Bendig/Unsplash

В ближайшие дни в Латвии повысится атмосферное давление и будет меньше дождевых облаков, однако, по прогнозам синоптиков, в пятницу, 6 августа, скорее всего, придет новый циклон.

В понедельник активный циклон с очень сильным дождем пересечет восточную часть Латвии с юга, в некоторых местах ожидаются сильные порывы ветра. Во вторник в стране будет умеренный западный ветер, во многих местах пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха составит +18...+21 градус.

В ночь на среду ветер стихнет, температура местами упадет до +7 градусов. В среду ожидается мало осадков, днем воздух прогреется до +19...+23 градусов. В четверг может быть еще теплее - на два градуса.

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Циклон, который придет в Латвию с юга в пятницу, может вызвать сильный восточный ветер. В пятницу и в выходные возможны дожди и грозы. Циклон принесет более теплый и влажный воздух, поэтому ночами температура повысится, а днем она будет зависеть от облачности и осадков. На солнце столбик термометра местами может подняться выше +25 градусов.


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