Известно, какой будет погода в конце недели
В ближайшие дни в Латвии повысится атмосферное давление и будет меньше дождевых облаков, однако, по прогнозам синоптиков, в пятницу, 6 августа, скорее всего, придет новый циклон.
В ближайшие дни в Латвии повысится атмосферное давление и будет меньше дождевых облаков, однако, по прогнозам синоптиков, в пятницу, 6 августа, скорее всего, придет новый циклон.
В понедельник активный циклон с очень сильным дождем пересечет восточную часть Латвии с юга, в некоторых местах ожидаются сильные порывы ветра. Во вторник в стране будет умеренный западный ветер, во многих местах пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха составит +18...+21 градус.
В ночь на среду ветер стихнет, температура местами упадет до +7 градусов. В среду ожидается мало осадков, днем воздух прогреется до +19...+23 градусов. В четверг может быть еще теплее - на два градуса.
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Циклон, который придет в Латвию с юга в пятницу, может вызвать сильный восточный ветер. В пятницу и в выходные возможны дожди и грозы. Циклон принесет более теплый и влажный воздух, поэтому ночами температура повысится, а днем она будет зависеть от облачности и осадков. На солнце столбик термометра местами может подняться выше +25 градусов.