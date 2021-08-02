Муж и ребёнок белорусской спортсменки Тимановской покинули Беларусь

"Она сейчас находится в Токио. Она уже общается с Международным олимпийским комитетом и с прессой. Уже подала заявление на предоставление политического убежища в Польше, поэтому она уже в пути находится. С ней все в порядке. Держится хорошо, понятно, что это стрессовая ситуация не только для спортсмена, но и человека - оказаться под таким давлением", - сказал исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин в эфире "Настоящего Времени".

Позже в Telegram-канале белорусского общественного деятеля Павла Латушко появилась информация, что Тимановская не обращалась по вопросу о предоставлении ей статуса политического убежища на территории Польши.

В ближайшее время спортсменка планирует обратиться в посольство Польши в Токио с просьбой о выдаче ей национальной визы в Польшу. Сообщается, что об этом достигнута договоренность Павла Латушко с заместителем министра иностранных дел Польши Мартином Пшидачем.

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньски заявил, что страна готова принять Тимановскую. "Мы обратились к представителям госпожи Тимановской, и мы находимся с ними в контакте. В интересах этого дела мы не можем пока представить больше подробностей, кроме того, что Польша готова к тому, чтобы принять у нас госпожу Тимановскую, обеспечить ей защиту и продолжение спортивной карьеры", - сказал Яблоньски в эфире Польского радио.

Сооснователь издания Sports.ru Дмитрий Навоша в эфире радио "Эхо Москвы" заявил, что муж и ребёнок легкоатлетки Кристины Тимановской покинули Беларусь и уехали в Киев.

Напомним, 1 августа в социальных сетях распространилась информация о том, что тренеры 24-летней легкоатлетки, которая в понедельник должна была стартовать на дистанции 200 метров, решили в срочном порядке увезти её обратно в Минск.

Ранее спортсменка в Instagram рассказала, что руководство команды без её ведома внезапно решило, что она должна будет стартовать в эстафете 4х400 метров, вместо спортсменов, которые не могут принять участие в соревнованиях в связи с недостаточным количеством допинг-тестов.