Федор Подгорный в поддержку Baltic Pride создал мини-коллекцию одежды

Федор Подгорный о своей поддержке Baltic Pride: "Чтобы нормализовать ситуацию и отношение общества к меньшинствам, которые в настоящее время подвергаются стигматизации и о которых не говорят, я хотел бы привлечь больше внимания к ситуации через собственный опыт. Я хочу вдохновлять и призывать тех, кто все еще ищет свой путь, не бояться открыться другим и, прежде всего, самим себе. Мы выиграем, если сможем понять то второе, то другое. Не надо бояться неизвестного, и геи никуда не денутся! Нам нужно вести этот разговор внутри себя, нам нужен диалог, чтобы мы могли также говорить о вещах, которые заставляют нас чувствовать себя некомфортно. Часто люди даже не упоминают о своей истинной ориентации перед членами семьи. Отношения в обществе скрываются, люди не могут жить открыто и в результате не раскрывают свой потенциал. Или они всю жизнь сражаются, пытаясь кому-то что-то доказать...
Поэтому я решил сотрудничать с организацией LGBTQIA+ в Риге. Результатом сотрудничества стала мини-серия одежды, подчеркивающая наше разнообразие и индивидуальность. Чтобы продвигать идею и цель, я также обращаюсь к известным людям, которые пропагандируют важность любви и взаимопонимания в современном обществе".
Призываем вас поддержать эту цель и разнообразие, покупая эти вещи на сайте diversityshop.org в интернете. Все доходы будут направлены в организацию Mozaīka, которая продолжит интегрировать, представлять и продвигать права ЛГБТКИА+ в Латвии.
"Если ты хочешь быть частью современного общества, ты должен сначала понять, что и какие обстоятельства составляют его. Недостаточно того, что мы берем и потребляем от него. Тот факт, что общество разнообразное, делает его сильнее и сострадательнее. Мы станем более сильным обществом, если позволим этому вопросу быть открытым и рассмотрим его", - убежден модный художник.