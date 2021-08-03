Федор Подгорный в поддержку Baltic Pride создал мини-коллекцию одежды

Федор Подгорный о своей поддержке Baltic Pride: "Чтобы нормализовать ситуацию и отношение общества к меньшинствам, которые в настоящее время подвергаются стигматизации и о которых не говорят, я хотел бы привлечь больше внимания к ситуации через собственный опыт. Я хочу вдохновлять и призывать тех, кто все еще ищет свой путь, не бояться открыться другим и, прежде всего, самим себе. Мы выиграем, если сможем понять то второе, то другое. Не надо бояться неизвестного, и геи никуда не денутся! Нам нужно вести этот разговор внутри себя, нам нужен диалог, чтобы мы могли также говорить о вещах, которые заставляют нас чувствовать себя некомфортно. Часто люди даже не упоминают о своей истинной ориентации перед членами семьи. Отношения в обществе скрываются, люди не могут жить открыто и в результате не раскрывают свой потенциал. Или они всю жизнь сражаются, пытаясь кому-то что-то доказать...