"Латвийский дизайнер одевает Мадонну" - вы, возможно, видели подобные заголовки в наших изданиях. Но кто он, этот "латвийский дизайнер"? А он - Федор Подгорный. И он нереально крут!

Думаете, что добиться мирового признания, родившись в маленьком городе Латвии, невозможно? Пример Федора доказывает обратное!

Важно отметить: Fyodor Golan - совместный бренд творческого дуэта дизайнеров. Второй участник - израильтянин Голан Фридман.

Пока мир возвращается в прежнее русло после коронавируса, 13 и 14 июня в Риге прошло мероприятие, на котором любой желающий мог познакомиться и приобрести одежду бренда Fyodor Golan, пообщаться с дизайнером, а также просто хорошо провести время в приятной компании.

И люди реагировали на вещи бренда. Начиная с того, что некоторые модели платьев были раскуплены зараз, заканчивая тем, что Федор взялся за спецзаказы!

"У меня очень мало черных вещей на самом деле. Я с самого детства любил цвета. Мой самый любимый цвет был - неон. Розовый или желтый. Это было необычно, особенно тогда. Всех учили в художественных школах коричневому, серому... а меня это все очень не привлекало",

- вспоминает Федор.

Галерея: Бренд Fyodor Golan и его дизайнер в Риге

История Федора

Дизайнер родился и вырос в Вентспилсе. Уже лет с восьми Федор учился в художественной школе, затем последовала учеба в Колледже дизайна искусств в Риге.

"Там я научился шить - технологию понял, сам процесс - как это сходится все вместе. Параллельно я работал еще стилистом, даже визажистом", - рассказывает Федор.

Через некоторое время дизайнер перебрался в Бельгию, где проучился полтора года. И вот, наконец, Федор переехал в Лондон, где начал работать на японский бренд Issey Miyake. Там он и встретился со своим напарником Голаном, а в 2011 году они основали свой бренд. Парни выиграли конкурс, который помог показать миру их творения. Федор и Голан стали официальными участниками London Fashion Week, а победа в конкурсе дала им спонсирование бренда сроком на пять лет.

ФОТО: Fyodor Golan

Так дизайнерский дуэт и начал ездить по миру, знакомить людей с брендом и знакомиться с интересными личностями. Россия, Украина, Китай - и это далеко не все! Бренд успел побывать в магазинах по всему миру. К слову, в Китае у дизайнеров даже есть свои поклонники. Подгорный отмечает, что бренд сотрудничает и с различными интернациональными Неделями моды. Например, в Москве и Сингапуре.

"У нас такой интернациональный бренд, цветной - хочется объездить мир и всем его показать",

- с улыбкой отмечает дизайнер из Латвии.

Как все началось

- Как вы пришли к тому, что решили с Голаном создать общий бренд?

- Мы вообще абсолютно разные. Я из Латвии, он - из Израиля. Политически разные места. Он переехал в Лондон и работал у Маккуина (Alexander Mcqueen, дизайнер. - Прим. ред.), когда мы с ним познакомились. Работали на другие бренды: консультировали, рисовали разные вещи, делали дизайн, разрабатывали вышивки и так далее. Со временем просто задумались: либо работать всегда на бренд, или, может, пришло время самим что-то сделать? Мы отослали свою коллекцию на конкурс, ее отобрали. Было три финалиста, и мы выиграли его!

ФОТО: Fyodor Golan

Стоит отметить, что судейский состав был по-настоящему звездный. Например, среди жюри была немецкая супермодель Клаудия Шиффер.

- А что вы почувствовали, когда вас объявили победителями?

- Я был в шоке. Я думал, что не выиграю. Бывают такие моменты... связи и все такое. А мы приехали практически из ниоткуда - из Израиля и Латвии. В конкурсе выбирают трех финалистов - и им оплачивают разработку коллекции, а это такой старт! Мы выиграли, а я вообще не поверил сначала. Честно, я думал, что победит другой человек, во всяком случае, так казалось тогда. (Смеется.)

Но ребята выиграли..

Сразу же с первой коллекцией дуэт дизайнеров попал на обложку лондонской газеты Independent. Можете представить себе, как Федор был рад?

- Читала, что ваш с Голаном подход к дизайну разный. Как так вышло, что вы работаете вместе?

- Мы абсолютно разные, и мне это нравится: я могу быть более экспрессивным, а он - технически сильным. Наши силы сходятся в нужных руслах. Мы ищем баланс. Мы оба креативны, но я больше отвечаю за визуальную сторону, он - за техническую.

Звезды выбирают Fyodor Golan

- Сотрудничество с Мадонной. Как так вышло?

- (Улыбается.) Ну для меня самого это был такой момент гордости... Мадонну я обожаю с детства, помню, как она менялась. Как это было? Ее стилист связался с нами: он искал не просто костюм - жакет и брюки... Ее менеджер Гай Озери с супругой давали клятву, возобновили так свои отношения. И Мадонна на этот день искала прикольный аутфит*. Там были все звезды, а она там выступала. Мы прислали менеджеру фотки, и он отобрал несколько. Ну и все.

*Аутфит - полный комплекс одежды, который включает в себя аксессуары, обувь, основной комплект образа и так далее.

Аутфит бренда, справа - на Мадонне ФОТО: Fyodor Golan

Когда мы узнали, что она выбрала нашу одежду, мы были в Китае, а там соцсети не работают (обойти это можно, но сложно). И не помню, как так вышло, но я получил фотку и смотрю: наш костюм, Мадонна. И я так не понял... Совсем забыл об этом! Друг пишет: "Это ваше?". Она сделала пост и отметила нас. Я даже не мог описать чувств! Мы были на станции метро, я начал прыгать... как-то так это было.

Мы с Голаном вместе увидели, но ничего не можем сделать: публикацию, ответить - ничего! (Смеется.)

Через несколько дней уже ехали в Гонконг и там начали уже отвечать. На несколько дней позднее. Вот так это началось. Потом она написала нам в Instagram сама, что ей очень все нравится и хочет еще - какие вещи можно сделать? Начали с ней общаться, предлагать.

Да, это был не единственный случай, когда Мадонна надевала вещи бренда. Например, на мероприятии с участием таких звезд, как Бен Стиллер и Крис Рок, она появилась в необычном пальто:

Еще один заказ Мадонны (коллаборация бренда с Coca-Cola) ФОТО: Fyodor Golan

"Снова нас отметила и сказала спасибо. Я не ожидал: редко когда знаменитости делают теги и говорят спасибо. Это было необычно!"

- с гордостью говорит латвиец, отмечая, что это было круто.

- А с кем еще сотрудничали?

- С Рианной. Мы шили спецзаказ через ее стилиста. Это было еще до Мадонны. Но самая первая звезда, которую мы одели, это была Леди Гага. Не скажу всей хронологии, но была и Дженнифер Лопес.

Слева - Дженнифер Лопес в платье бренда, справа - Рита Ора в костюме бренда ФОТО: Fyodor Golan

Костюмы Рианны, сделанные Fyodor Golan, к слову, путешествовали с ней в ее мировом туре.

"Ариана Гранде - еще одна звезда, чей стилист нам написал, что она хочет что-то особенное. Она выступала на Music Awards с Ники Минаж, там все розовое было. А мы сделали такое длинное оверсайз-пальто. Она в нем выступала, а потом купила его. Это было прикольно. Она была одной из звезд, которая купила костюм потом для своего архива. Обычно мы можем подарить (зависит от договоренности) либо сшить, а вот иногда покупают", - отмечает латвийский дизайнер.

Пальто Арианы Гранде ФОТО: Fyodor Golan

Галерея: Звезды выбирают Fyodor Golan

О работе и признании

- Когда вы почувствовали этот переломный момент, что вот - мы признаны?

- Даже не знаю... (Скромно и с улыбкой.) Вот есть такое чувство, что сейчас я признан. Мне всегда хочется что-то новое узнать и преподнести. Мне нравится, что людей тянет к нашему бренду и им нравится. Это классно! Но нет такого, что я - суперзвезда. Это не так. Всегда могу почувствовать себя неудобно. Есть же разные дизайнеры, которых я знаю, а они знаменитее меня и наоборот... это неважно.

Мне нравится этот обмен энергией с людьми, они реагируют, и мне очень нравится!

Иногда так, может, сяду и тогда задумаюсь: одели эту девочку, ту девочку, съездили в Китай, поработали с Coca-Cola, трансформерами... И это же звучит прикольно - это часть моей истории, есть что вспомнить. К слову, был классный момент год назад: наша коллекция попала на обложку газеты Times. У нас был классный аутфит - юбка-парашют, она, когда ходишь - надувается.

Кстати, Федор из тех дизайнеров, кому очень нравится работа с различными материалами:

"Нет такого материала, с которым бы я не работал, есть такой - с которым еще не было возможности".

- А как долго шить такой костюм?

- Выкройки надо разработать, калькуляция всякая из бумаги, потом что-то из похожей ткани делаем, чтобы увидеть, как она вздувается и может убрать объем, чтобы красивее, например, падала. Вот конкретно разработка такой юбки занимает неделю-полторы. Само шитье - два дня.

- А бывают моменты перегорания, когда вдохновения нет?

- Да, конечно, бывает. Особенно после шоу, когда ты работал очень усердно два-три месяца, нереальные часы, мало спишь... и да, выгораешь.

Все настолько концентрируется в момент шоу, что после - уже такая не то чтобы пустота, а включается "стоп".

Яркие цвета и необычный стиль - но откуда берутся такие идеи? Дизайнер открыто отвечает, что вдохновляют разные вещи:

"От фильмов до фотографов и книжных художников. Есть такой классный ирландский фотограф - Ричард Мус (Richard Mosse). У нас вся коллекция была вдохновлена им. Шоу, стены и пол - все было розовое. Астротурф - пластмассовая маленькая травка - все было в ней на шоу. А коллекция была в основном в зеленых, оливковых и розовых тонах. Это было слегка психоделично. Мы еще были такие маленькие (смеется), но хотелось воплотить это все в коллекции. Мне вообще нравится комбинация розового и зеленого.

(Ниже - фото из серии снимков Ричарда Муса)

Обычно смотрю на фотографии и понимаю, что хочу это воплотить в реальность через одежду.

Еще, например, есть фильм "Святая гора" (The Holy Mountain) 70-х годов, он такой духовно-абстрактный, вдохновил нас сделать прикольные шапки".

"Мы были, наверно, слишком странными и яркими"

Однажды дизайнеров позвали поучаствовать в шоу Victoria and Albert Museum.

Музей Виктории и Альберта (Victoria and Albert Museum) - музей в Лондоне, первый в Европе музей декоративно-прикладного искусства. По данным The Art Newspaper, входит в двадцать самых посещаемых художественных музеев мира.

В этом музее раз в год проводят особые показы. Участниками обычно становятся признанные в мире моды дизайнеры. И вот Fyodor Golan тоже ими стали.

ФОТО: Fyodor Golan

"У нас только три коллекции было, а нас уже пригласили туда - был такой момент гордости. Продакшн делал музей: нам дали стилистику и моделей, но это был открытый показ для людей. Специальный. Делали даже четыре шоу, поскольку был большой спрос и все хотели прийти. (...) И вот около 2000 человек за день пришли и посмотрели наш показ. Такие очереди были! Я даже не знал, что столько людей придет. (...)

Такой традиционный музей, люди были готовы что-то увидеть, но мы были, наверное, слишком странными, яркими",

- Федор признался, что люди были в полном восторге от шоу их бренда.

"Это, кстати, тот момент, когда люди стали уже воспринимать такой микс, когда классический музей может сделать что-то неклассическое! Когда преподнесли информацию чуть по-другому. (...) Нужно всю информацию все время обновлять и преподносить по-другому. Оно же может там (произведения искусства. - Прим. ред.) все пылиться, пылиться, и никто туда даже идти не захочет, потому что это настолько тяжело! Надо мириться с поколением - оно тоже меняется и растет на другой информации - соцсети и интернет.

Я, к примеру, вырос без интернета. Потом уже интернет пришел. Сейчас все глобальнее. Все энергично меняется и будет меняться только быстрее!" (Улыбается.)

О коронавирусе

ФОТО: Fyodor Golan

С приходом коронавируса бренду тоже, как и многим, стало труднее. Ребята потеряли заказчиков, пришлось взять паузу. Многие страны отказались от вещей, которые были готовы еще в сентябре прошлого года. Благо, что самый крупный заказчик остался.

"Это один из огромных наших клиентов. Если бы мы потеряли этот заказ, то было бы очень плохо. Просто все маленькие магазинчики не могли потянуть, мы понимаем, у них не такая инфраструктура",

- говорит Федор.

- Что поменялось в мышлении во время пандемии?

- Именно сейчас люди стали еще больше задумываться о производстве: где что шьется, нужно ли столько шить, надо ли менять Недели моды, потому что мы сейчас вошли в такую ненормальную колею - делаем, делаем, делаем, но многое в основном идет на распродажу. Нужно найти баланс, чтобы вещи лежали в магазине в правильное время и нужное время там провели: коллекции шьются заранее - слишком заранее! Так что надо менять Недели моды!

ФОТО: Fyodor Golan

Например, Дрис Ван Нотен* (Dries Van Noten) написал открытое письмо о том, что Недели моды должны меняться. Мы будем показывать зимние коллекции зимой, а летние - летом. И так будет покупаться все и будет время на производство. Потому что когда покупатели приходят покупать летом зимние коллекции - они не могут среагировать на эти вещи адекватно...

*Дрис Ван Нотен - бельгийский кутюрье и основатель одноименного бренда. Один из представителей деконструктивизма в моде.

Ну если жара 30 градусов на улице, они не хотят покупать зимние куртки!

Надо тоже думать и о производстве - например, что можно сделать локально? Какие материалы и вещи использовать, чтобы это нанесло меньше вреда планете?

"Нужно разработать новый план!" - считает Федор, присоединяясь к большинству модных гигантов и считая, что модному календарю требуются перемены.

Он отмечает, что больше не хочет разрабатывать коллекции в бешеном ритме, а также повторения ситуации, когда вещей остается слишком много.

ФОТО: Fyodor Golan

"Это не прикольно: ты много работаешь, тщательно все разрабатываешь, а все пропадает - очень жалко! И вот не хочется вещи воспринимать как только трендовые, что в этом сезоне они есть, а в следующем - нет", - отметил Подгорный.

Объединяться и спасать мир!

Пока все бренды объединяются в надежде спасать мир, Fyodor Golan начал делать это уже как минимум два года назад! Бренд тесно сотрудничал с Plasctic Oceans (организация, которая чистит океаны. - Прим.ред.).

"У нас было благотворительное мероприятие. Мы ходили по пляжам Великобритании и собирали весь мусор, сетки после рыбалки. И превратили это все в скульптуру!"

- с воодушевленно рассказывает латвиец.

Представьте себе, но знаменитый магазин Liberty в Лондоне поддержал идею, оставив скульптуру в магазине как концепт.

Федор рассказывает подробнее:

"Мусор с вещами - чтобы обратить внимание на проблему. И тут дело даже не в том, что люди мусорят в море, а просто нужно обратить внимание на такие простые вещи, как то, что не надо покупать напитки с пластмассовой трубочкой. Есть же бумажные.

Нужно просто задуматься и перестать воспринимать вещи как само собой разумеющееся. Просто нужно отказываться!"

К слову, Fyodor Golan тоже сейчас ищет более дружелюбные к планете способы производства, стараясь держать его только в Европе. В Риге бренд шьет уже пять лет. К тому же среди его вещей можно найти и те, что из органических материалов!

ФОТО: Fyodor Golan

А вы знали, почему дизайнеры и компании все чаще сотрудничают? Это тоже для спасения нашей планеты, чтобы задействовать меньше ресурсов! Вот Fyodor Golan часто сотрудничает с различными компаниями и франшизами. Например, на мероприятии, что проходило 13 и 14 июня, лично я увидела как минимум две коллаборации - с Chupa Chups и "Троллями" (мультфильм знаменитой студии DreamWorks. - Прим. ред.). Свитшот с последними, кстати, я приобрела. Мало того что он красивый, так и дико удобный!

ФОТО: Агния Боброва

"Это раньше было так, что мы не раскроем свои секреты и ничего не посоветуем. А сейчас все, наоборот, открытые! И вот Covid-19 только подтвердил то, что нужно объединяться",

- отмечает дизайнер.

Нужно просто найти свою сильную сторону

- Закончим чем-то хорошим. Вы очень редкий случай для Латвии. Наверняка есть люди, которые, смотря на вас, подумали - "блин, я тоже так хочу. Что я делаю не так?".

- Не надо думать, что ты что-то делаешь не так! Нужно просто найти свою сильную сторону, разрабатывать ее и не стесняться. Кто-то да заметит! Я понимаю, что в Риге у нас мало клиентов, но если ты будешь делать что-то через Instagram, то все возможно. У нас же столько латвийцев, которые стали популярны. Есть художница, которая живет в Америке и разрабатывает элементы латышские с европейскими. Есть VICTORIA/TOMAS, что базируется в Париже, но они из Латвии!

- То есть вы не верите, что не получится?

- Нет, это отговорки. Люди просто иногда думают, что вот "у меня не получилось, потому что у меня не было таких-то контактов". У меня не было никаких контактов, когда я приехала в Лондон! Это все строится на твоей энергии, открытости к людям. Просто будьте открытее: просите, разговаривайте. Конечно, не все отзовутся, но не сдавайтесь. Если ты делаешь что-то, чем гордишься - то люди отреагируют в любом случае!

Я же не писал: "Мадонна, я хочу, чтобы ты надела", но это как-то же получилось - люди отреагировали, а до этого - труд! Это все строилось.

ФОТО: Fyodor Golan

Есть знакомый стилист или творческая личность? Сотрудничайте! Показывайте, творите, одевайтесь, публикуйте все в Instagram! Живите этим на полную и не стесняйтесь! Я сам этому учился. Я был очень застенчивым и сейчас стесняюсь иногда. Я над этим работаю и улучшаю!

К сожалению, в Риге одежду бренда практически не приобрести, но для тех, кто заинтересован - хорошие новости! До конца лета узнать цены и купить вещи от Fyodor Golan можно и в Риге! В мастерской бренда по адресу: улица Межа, 4. О своем визите следует предупредить предварительно, позвонив по номеру +371 26728138 или написав на э-почту fyo@fyodorgolan.com.

Галерея: Вещи бренда Fyodor Golan