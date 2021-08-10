"Мы так привыкли жить одним тобой". МакSим - голос российских болельщиков. Как так вышло?

Ещё одна версия гласит, что слова из песни "Знаешь ли ты" необычно совпали с мировоззрением фанатов "Спартака". Дело в том, что болельщики нередко путешествуют по стране вслед за любимой командой, в том числе, проделывая большой путь пешком: "Вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея ног".

МакSим поёт вместе с болельщиками "Спартака" "Знаешь ли ты"

Кроме того, слова "Я так привыкла жить одним тобой" говорят сами за себя: фанаты также верны своему клубу.

И если этого мало было, чтобы полюбиться болельщикам, то строчка "Сердце его теперь в твоих руках" - это прямая интерпретация фразы из официального гимна "Спартака":

"В красно-белых сердцах всегда и до конца".

Сама певица, в свою очередь, поддерживает такую версию: "Взрослые, здоровенные, настоящие мужики поют душевную песню. Наверное, им хочется доброй и ласковой подруги рядом". Однако она отмечает, что всё же до конца так и не понимает, почему болельщикам так полюбились её песни.

МакSим последние несколько недель была подключена к аппарату ИВЛ, но вчера, 9 августа, певица опубликовала в Instagram первую запись после того, как её вывели из искусственной комы.

"Сегодня меня переводят из реанимации в обычную палату и я наконец-то могу поблагодарить всех вас лично",

- написала Марина.

Все время пока артистка находилась в искусственной коме, фанаты певицы из "Спартака" и "Рубина" поддерживали девушку, как могли.

Так, перед стартом одного из матчей в конце июля, болельщики "Спартака" развернули баннер "Мы так привыкли жить одним тобой":

В свою очередь, в конце июня "Спартак" поддержал певицу в Twitter: "Верим в лучшее и надеемся, что состояние Марины Абросимовой в скором времени стабилизируется. Мы с вами!"

Twitter сборной России не стал исключением:

Время, когда не существовало слова «ограничения», и мы все наслаждались футбольным праздником на улицах наших городов.



МакSим, выздоравливай! Ещё споём вместе ❤️ pic.twitter.com/GvCNGXzZVE — Сборная России (@TeamRussia) June 19, 2021

И подобная поддержка в сторону исполнительницы была не в первый раз.

Когда МакSим попала в аварию в 2019-м и переживала её последствия, болельщики "Спартака" из разных уголков России пели "Знаешь ли ты", чтобы поддержать артистку.