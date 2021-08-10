"Мы так привыкли жить одним тобой". МакSим - голос российских болельщиков. Как так вышло?

Ещё одна версия гласит, что слова из песни "Знаешь ли ты" необычно совпали с мировоззрением фанатов "Спартака". Дело в том, что болельщики нередко путешествуют по стране вслед за любимой командой, в том числе, проделывая большой путь пешком: "Вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея ног".
МакSим поёт вместе с болельщиками "Спартака" "Знаешь ли ты"
Кроме того, слова "Я так привыкла жить одним тобой" говорят сами за себя: фанаты также верны своему клубу.
И если этого мало было, чтобы полюбиться болельщикам, то строчка "Сердце его теперь в твоих руках" - это прямая интерпретация фразы из официального гимна "Спартака":
"В красно-белых сердцах всегда и до конца".
Сама певица, в свою очередь, поддерживает такую версию: "Взрослые, здоровенные, настоящие мужики поют душевную песню. Наверное, им хочется доброй и ласковой подруги рядом". Однако она отмечает, что всё же до конца так и не понимает, почему болельщикам так полюбились её песни.
МакSим последние несколько недель была подключена к аппарату ИВЛ, но вчера, 9 августа, певица опубликовала в Instagram первую запись после того, как её вывели из искусственной комы.
"Сегодня меня переводят из реанимации в обычную палату и я наконец-то могу поблагодарить всех вас лично",
Все время пока артистка находилась в искусственной коме, фанаты певицы из "Спартака" и "Рубина" поддерживали девушку, как могли.
Так, перед стартом одного из матчей в конце июля, болельщики "Спартака" развернули баннер "Мы так привыкли жить одним тобой":
В свою очередь, в конце июня "Спартак" поддержал певицу в Twitter: "Верим в лучшее и надеемся, что состояние Марины Абросимовой в скором времени стабилизируется. Мы с вами!"
Twitter сборной России не стал исключением:
И подобная поддержка в сторону исполнительницы была не в первый раз.
Когда МакSим попала в аварию в 2019-м и переживала её последствия, болельщики "Спартака" из разных уголков России пели "Знаешь ли ты", чтобы поддержать артистку.
Вернувшись на сцену, Марина заявила: "Про меня писали разные статьи. Порой нелепые. Меня очень сильно поддержали спортсмены, которые на матчах поют одну из моих песен. Они прямо рьяно взялись за спасение моей репутации. Приходят болельщики разных клубов. Кроме "Спартака" это "Рубин", ЦСКА. Каждый раз прямо ждут любимую песню. Поют громче меня".