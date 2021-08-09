МакSим о пребывании в коме: "Не могла поверить, что прошло больше месяца"

Артистка подтвердила, что пришла в себя. В первую очередь она поблагодарила медперсонал больницы и всех тех, кто переживал за нее. Известно, что теперь МакSим переводят из реанимации в обычную палаты.

"Сегодня меня переводят из реанимации в обычную палату и я наконец-то могу поблагодарить всех вас лично", - написала исполнительница.

Она была удивлена, что провела в коме такое количество времени:

"Когда врачи спросили меня, сколько, по-моему мнению, я пролежала в коме, я сказала 2 дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца".

МакSим заметила, что сейчас она еще очень слабая. Когда пытается ходить, то у нее начинаются сильные головокружения.

"Я надеюсь, что в скором времени смогу оказаться дома, чтобы обнять свою семью. Полеты и выступления на какой-то период мне запрещены по предписаниям врача. Лёгкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя. Но я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле, и, хоть пока с трудом, но дышу", - призналась певица.

Напомним, 16 июня стало известно, что 38-летнюю певицу МакSим госпитализировали в одну из московских клиник с острой пневмонией и подозрением на Covid-19. У звезды была температура под 40, сильный кашель, слабость. Ее легкие были поражены на 40 процентов. Тесты на коронавирус были отрицательными. Сначала медики попробовали неинвазивную вентиляцию легких, а после погрузили МакSим в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.