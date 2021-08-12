Новая звезда "Отряда самоубийц", которая не уступает самой Марго Робби - Даниэла Мелшиор

Детство

Даниэла Мелшиор появилась на свет 1 ноября 1996 года в столице Португалии Лиссабоне, где и прошло все ее детство. О нем известно немного. По признанию самой актрисы она была обычным ребенком, который любил читать книги из школьной программы. Но больше этого ей нравилось смотреть кино. Со временем любовь к кинематографу переросла в уроки актерского мастерства в старшей школе.

Кино

Первой актерской работой девушки стал португальский телесериал Mulheres ("Женщины") в 2014 году. На момент начала съемок Даниэле было только 17 лет.

В последующие годы актриса получила роли еще в нескольких португальских телесериалах, но первые роли в фильмах она получила лишь в 2018-м. В том же году Даниэла наняла своего личного менеджера, с которым они стали слать за границу записи с ее пробами. Так, актрисе досталась роль персонажа "Крысолова" в "Отряд самоубийц" от Джеймса Ганна. Этот фильм стал первым проектом с ее участием на английском языке.

Актриса долгое время боялась работать над англоязычными фильмами и даже просто пробоваться на роли, но ради "Отряда самоубийц" Мелшиор поборола свою неуверенность.

Правда, когда она отправляла видео проб, она снялась, зачитывая текст с листа. При первой встрече с режиссером фильма, тот спросил, читала ли она свои реплики на видеозаписи. Актриса не стала врать и пообещала, что больше так делать не станет.

Что интересно, на этапе проб очно, Даниэле пришлось пройти тест на "совместимость" с настоящими крысами. Но проблем не возникло: Даниэла любит всех животных.

Когда актриса узнала о том, что получила роль, девушка расплакалась от счастья и сразу же сообщила об этом своим родным.

Кстати, это не первый раз, когда Мелшиор в своей карьере столкнулась с супергероикой. Так, она озвучила персонажа Гвен Стейси для португальской версии мультфильма "Человек-паук: Через вселенные".

Личная жизнь

В одном из интервью актриса признавалась, что ее интересуют проблемы изменения климата и вопросы, связанные с правами человека и животных.