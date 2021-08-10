Идиотские костюмы, насилие и черный юмор: каким получился новый "Отряд самоубийц"?

Персонаж Рукера гарантированно останется у зрителя в памяти, несмотря на вполне достойную конкуренцию: помимо все еще неподражаемой Марго Робби в роли Харли Квинн (здесь она кажется даже интереснее, чем в недавнем сольном фильме) и других персонажей из первой части, к "Отряду" добавились Идриса Эльба, Джон Сина, Питер Капальди из Доктора Кто и даже Сильвестр Сталлоне, подаривший свой голос Королю акул. А особо внимательные даже заметят в фильме камэо самого Тайки Вайтити, который в свое время, как и Ганн, сделал для Marvel знаковый ироничный блокбастер "Тор: Рагнарёк".

Марго Робби сыграла Харли Квинн уже в третий раз ФОТО: SCANPIX

Впрочем, второй раз одно и то же ружье не смогло бы выстрелить настолько же хорошо (тем более, у компании-конкурента), поэтому к проверенному рецепту Ганн таки добавил свежий ингредиент в виде запредельного уровня экранного насилия. Все так - жизнерадостный пир смерти, творящийся на экране, напоминает дилогию про Дэдпула (впрочем, даже тому не снились настолько живописно летающие кишки и чернейший юмор) и, слава богу, присваивает фильму бескомпромиссный возрастной рейтинг R (в Латвии - 16+).

В каком то смысле новый фильм DC можно считать синтезом двух проектов Marvel - "Стражей" и "Дэдпула", но доведенных до собственного абсолюта.

Авторское разудалье вообще - отличительная черта новой работы Ганна (не зря продюсеры пообещали тому полный карт-бланш и творческую свободу), в том числе и драматургически: сценарий нового "Отряда самоубийц" практически не имеет первого акта, уже на первых минутах с головой окуная зрителя в пучину бравого экшена - а с такими правилами сценарист не стесняется иронично обыгрывать даже откровенные логические провалы собственной работы.

При всем этом работа Ганна не боится и истинного драматизма. Так, взаимоотношения главного героя Бладспорта (изначально на его месте был персонаж Уилла Смита из первой части) с дочерью показаны не в пример удачнее, чем у автора оригинального фильма Дэвида Эйра.

ФОТО: SCANPIX

Темой же нового "Отряда" ожидаемо стала линия разрозненной семьи, что перед лицом опасности и неминуемых потерь пытается сохранить единство и преданность идеалам - где же незнакомым друг с другом больным маньякам не сродниться лучше, чем на самоубийственной миссии? Попутно фильм поднимает проблематику порочности социальной формулы "Начальник - подчиненный" и даже американского империализма, а на десерт умудряется осторожно, но все-таки пошутить насчет обволокшей всю Западную культуру политкорректности (Ганн, как видно, не забыл конфликт с Disney).

А еще фильм Ганна подарил нам одного из самых незабываемых суперзлодеев современных кинокомиксов - куда там Marvel с их ницшеанским Таносом.

Видео: трейлер фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет"

Вердикт: Джеймсу Ганну удалось, казалось бы, невозможное - под его руководством появился первый достойный фильм Расширенной вселенной DC со времен первой "Чудо-женщины" и второй - вообще за время существования этой оказавшейся сомнительной авантюры. Актуальным, однако, остается вопрос - стоит ли горе-франшиза все новых попыток реанимации и не стал бы фильм еще лучше, существуй он отдельно от нее?