Новая девушка футболиста Мамаева - Надежда Санько: кто она такая и как конфликтует с его бывшей женой?

Какое-то время девушка выкладывала в социальные сети фотографии только в платках, но позже от этого отказалась и прокомментировала своё решение:

"Я сняла платок, потому что я поняла, что это моё прегрешение, я за него хочу сама нести ответственность. Я себя так ощущаю. Я грешу, но это моя ответственность перед Всевышним. Я мусульманка, которая может надеть джинсы, я дала себе опять свободу. Я пост держала", - сказала она.

В браке Надежда родила сына, которого назвали Абдуллах. Санько рожала в США, чтобы у её сына было двойное гражданство.





Бывшая супруга футболиста обвинила Санько в предательстве, ведь они, по её словам, были подругами.

В непростой период отношений с Павлом Алана даже давала интервью Санько, в котором рассказывала о семейных трудностях.

"Ну теперь понятно. Классно, Паш, это очень… это честно, это не нож в спину, и это просто вообще шедевр того, что можно было сделать. Надин, ты мне посоветовала Катю Гордон как адвоката, ты знала, что он выгоняет нас из квартиры. Я тебе всё рассказывала, ты всё знала! И не надо говорить, что мы были не подруги. Ты реально в душу лезла…", - заявила Мамаева.





Алана не только обращалась к Санько в сторис в Instagram. По словам Надежды, ей позвонила бывшая жена Павла и начала оскорблять. "В этот момент меня немного сорвало. Потому что никакая женщина со мной так разговаривать не будет. Я свой авторитет зарабатывала сама. Не за счёт имен, мужей-футболистов, каких-то интринг и скандалов. Это многолетняя жизнь с опытом и поступками. Алана сама в программах неоднократно говорила, что знала меня как сильную, умную, властную и уважаемую женщину. В тот момент, когда меня уважали сильные мира сего, она на них работала. Какой-то апргрейд вам о чем-то говорит? Где масштаб личности мой и где Аланы? Когда она начала говорить гадости, я тоже немного съехала на её уровень".

Санько жестко высказалась о бывшей жене футболиста Мамаева:

"Она отмечает меня в сторис, я ей отправляю голосовые, которые эта ссыкуха даже не смотрит. Она настолько ссыкливая, что понимает, что не выдержит конструктивный диалог со мной. Я пишу ей уже текстом - тоже не читает. Она лжёт и клевещет - и даже не читает.

И эта мразь говорит, что я настраиваю Пашу, чтобы он не платил детям. Это - мразь. Мне даже больше нечего сказать.

На протяжении всех взаимоотношений с Пашей я рубилась за неё, просила оставить ей что-то и вообще оставить в покое. Паша давал понять, что у них свой конфликт. Случились некие события, после которых Паша передумал отдавать квартиру. У Паши умер отец, а человек позволял себе страшные вещи".

Сейчас Санько свободно выкладывает в социальные сети фотографии с Павлом. И открыто отвечает на многочисленные вопросы подписчиков. ​

Как сообщалось, в марте Алана Мамаева в своём Instagram объявила о разводе с супругом. Ранее Алана Мамаева заявила, что уличила мужа в измене, опубликовав паспортные данные и фото 29-летней испанки, у которой якобы была связь с Павлом во время зимних сборов "Ростова".

На следующий день появилась информация, что Мамаеву нашли без сознания и она могла попытаться покончить с собой. Позднее Алана прокомментировала инцидент, заверив, что у неё "всё хорошо".