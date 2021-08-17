Топ-10 самых ценных латвийских даров природы, которые стоит включить в летнее меню

Яблоки содержат и пектины, которые благотворно сказываются на микрофлоре и функционировании кишечника. Кроме того, в них есть биологически активные вещества, обладающие противовоспалительным действием и защищающие клетки, в том числе от злокачественных новообразований, а также антиоксиданты - флавоноиды и, конечно же, различные витамины, например, витамин С, В6 и калий.

"Такая комбинация эффективна для профилактики хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, злокачественных новообразований и сахарного диабета, - отмечает врач-диетолог. - Главное - есть яблоки регулярно, но в умеренных количествах".

#7 Брокколи. Исследования последних лет подтверждают позитивное влияние брокколи и ее проростков на здоровье. Если "взрослая" брокколи - это прекрасный источник витамина С и клетчатки (тут рекомендуется не переусердствовать с термической обработкой - капуста должна оставаться слегка хрустящей), то проростки - это не только настоящая витаминная бомба, но и кладезь биологически активных веществ - антиоксидантов, которые защищают клетки от неблагоприятного воздействия окружающей среды и внутренних факторов, а также дают здоровье в долгосрочной перспективе. Для проращивания нужно выбирать биологически безопасные семена, желательно предназначенные именно для проращивания.

#8 Лук. Во-первых, он улучшает вкус практически любого блюда, спектр его применения действительно широк и разнообразен, к тому же в нем сравнительно мало калорий и много клетчатки. Лук богат витаминами и минеральными веществами, а также особыми антиоксидантами - биофлавоноидами, например, кверцетином, который играет важную роль и для защиты клеток от злокачественных процессов, и для нормализации уровня сахара и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

#9 Топинамбур, или иерусалимский артишок. У него от природы сладковатый вкус. Это отличный источник клетчатки, он содержит довольно много кальция и фосфора, к тому же его без труда можно вырастить на любом огороде, а приготовить можно множеством различных способов. Топинамбур можно есть и сырым: можно просто погрызть его или натереть в салат, в который можно добавить любые другие свежие овощи, яблоки или грецкий орех, а заправить - оливковым маслом и пряными травами. Можно приготовить его отдельно как гарнир ко второму блюду - порезать на дольки и пожарить или добавить в рагу.

#10 Бобовые. Хотя это не овощ, нельзя не упомянуть этот продукт - выращенный в Латвии, богатый клетчаткой, белками и "хорошими" жирами, который к тому же можно добавить практически в любое блюдо: салат, второе блюдо или утреннюю кашу, в смузи или коктейль. Фасоль и горох можно измельчить в блендере и использовать эту массу для выпечки полезных, богатых белками пирогов и кексов. Не стоит забывать и о вкусной закуске хумусе, которая традиционно готовится из измельченного в блендере турецкого гороха с добавлением чеснока и различных специй. Особенно важно употреблять бобовые тем, кто не ест мяса или ест его сравнительно мало.

"И опросы, и мой личный опыт свидетельствуют о том, что бобовые - недостаточно освоенная и незаслуженно слишком мало употребляемая группа продуктов. На самом деле фасоль и горох - это фантастический источник белков и клетчатки, к тому же, если о каком-то конкретном овоще кто-то может сказать "мне невкусно!", то в обширном ассортименте бобовых каждый может найти что-то на свой вкус. Начинаем с традиционных бобов, серого гороха, каши из лущеного гороха, однако помним, что все виды гороха, бобов и фасоли всевозможных расцветок - это сытно и вкусно", - рассказывает Лайла Силиня.