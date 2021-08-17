Топ-10 самых ценных латвийских даров природы, которые стоит включить в летнее меню

Выращенные в Латвии ягоды, фрукты и овощи, некоторые из которых незаслуженно забыты
#1 Черника. И садовая, и лесная черника является вкусным источником полифенолов - антоцианинов, которые уменьшают воспаление и защищают от хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых. Черника содержит не только большое количество витамина С, важного для сильного иммунитета, но также витамин К для здоровых сосудов и марганец для нормального обмена веществ, здоровья костей и соединительных тканей.
#2 Малина и ежевика. Отличный источник витаминов С и К, содержат марганец, фолиевую кислоту, необходимую для оптимальной работы мозга и кровообращения, магний, который заботится о нормальном функционировании нервной системы, а также железо. Малина и ежевика богаты антиоксидантами, замедляющими старение, уменьшающими повреждения клеток и предотвращающими ослабление иммунитета, чреватое болезнями.
#3 Черная смородина. Содержит витамин С, фолиевую кислоту, железо, магний, калий и фосфор. Ее состав настолько богат, что эти ягоды обязательно стоит включить в рацион в свежем виде. "Большинство латвийских ягод, в том числе черная смородина, содержат очень много натуральных антиоксидантов - поэтому летом стоит есть ягоды от души, а также заморозить запасы на зиму. В ягодах меньше сахара, чем во фруктах, и больше клетчатки", - рассказывает фармацевт Apotheka.
#4 Клюква. Ее не зря издревле используют в народной медицине. Она содержит не только много витамина С, но и значительное количество других витаминов и широкий спектр антиоксидантов. Клюква используется и для профилактики болезней мочевыводящих путей, и для укрепления сердца и сосудов, и для здоровья в целом.
#5 Ягоды облепихи. Уже один их вкус говорит о богатом составе. Они содержат не только витамин С, но также ценные масла и витамин Е, необходимый для здоровья кожи, а также множество других антиоксидантов. Облепиху на протяжении столетий использовали в восточной медицине для лечения различных заболеваний, начиная от понижения кровяного давления вплоть до профилактики и лечения опухолей. Из облепихи можно выдавить сок, приготовить сироп или добавить ее в коктейль, взбив в блендере с другими фруктами или ягодами. Чтобы сохранить ягоды облепихи на зиму, их можно смело замораживать и даже сушить, а затем добавлять богатый витаминами и клетчаткой порошок в разные блюда (каши, творог, коктейли).
Благодаря особому составу облепихи из нее также можно делать мармелад и желе, поскольку она легко загустевает.
#6 Яблоки. Король среди латвийских фруктов - яблоко. Каждый может найти сорт на свой вкус, начиная с хрустящего наливного яблочка, кисловатой антоновки вплоть до сладкой грушовки или ранетки. Хотя яблоко и может показаться слишком заурядным фруктом, в нем достаточно ценных питательных веществ, ради которых стоит регулярно употреблять эти выращенные в Латвии, свежие фрукты, причем с кожурой. В яблоках содержатся два вида клетчатки: нерастворимая, дающая чувство сытости, придающая трапезе объем, а затем вычищающая кишечник подобно щетке, и очень ценная водорастворимая: она создает в кишечнике среду, которая нравится "хорошим" бактериям, а они, в свою очередь, заботятся об иммунитете и хорошем самочувствии человека.