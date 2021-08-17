Польская легкоатлетка продала олимпийскую медаль за 44 тысячи евро

25-летняя Адрейчик на прошедших Олимпийских играх в Токио метнула копьё на 64,61 метра. Этот результат позволил польке завоевать серебряную медаль. Олимпийской чемпионкой стала китаянка Лю Шиин, которая показала результат 66,34 м. Бронза досталась австралийке Келси-Ли Барбер (64,56 м).

Спустя неделю Андрейчик решила выставить свою серебярную медаль на аукцион, чтобы помочь 8-месячному мальчику Милошу, страдающему пороком сердца. Ребёнку необходима операция в США, которая обойдётся в 1,5 миллиона польских злотых (300 тысяч евро). Половина этой суммы была уже собрана, а Андрейчик планировала собрать недостающую часть.

О планах продать медаль Андрейчик сообщила сразу после возвращения с Олимпиады. Польская спортсменка попросила информировать её о маленьких детях, которые борются за жизнь. По её словам, именно такова цель её олимпийской медали.

"Медаль - это всего лишь вещь. Фантастическая награда, память для меня и счастье, которым я бы хотела делиться с остальными", - приводит слова спортсменки TVN24.