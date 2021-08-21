Учеников всех образовательных учреждений Латвии протестируют на Covid-19. Как это будет происходить?

В неделю планируется тестировать около 200 000 человек, что является вызовом для поставщиков услуги, образовательных учреждений, детей и их родителей, отмечает Минздрав. Тестировать будут детей и персонал, не вакцинированный или не переболевший Covid-19. Для тестирования в основном будут использоваться образцы слюны, но, если потребуется, можно будет использовать и образцы из горла и носоглотки.

Как будет осуществляться тестирование?

У каждого образовательного учреждения - своя обслуживающая лаборатория, которая обеспечит тестирование учеников и персонала. Лаборатория подготовит персонализированные пробирки для сбора образцов слюны и обеспечит их поставку в образовательные учреждения.

Сбор образцов слюны будет происходить в определенные день и время, о которых образовательное учреждение проинформирует и родителей. Принимая во внимание значительный объем, как лаборатория, так и образовательные учреждения будут следовать определенному графику, поэтому тестирование в другой день или время не будет возможным.

Вакцинированным или переболевшим детям с действующим сертификатом сдавать тест не надо будет, поэтому Минздрав просит проинформировать образовательные учреждения о наличии сертификата.

Процесс сдачи образцов будет координировать образовательное учреждение, соблюдая условия безопасности.

Результаты тестирования каждый получит индивидуально в день сдачи теста или утром следующего дня на указанный ранее адрес электронной почты и в E-veselība. Совершеннолетние школьники смогут увидеть результаты теста сами, а вместо несовершеннолетних это смогут сделать родители или законные представители. Минздрав просит информировать образовательные учреждения о контактной информации, если это еще не было сделано.

Полученный результат тестирования нужно будет предоставить (в электронном или распечатанном виде) при посещении занятий по интересам или занятий профессионального направления образования.

Министерства здравоохранения и образования призывают всех к пониманию и просят следовать указаниям учебных заведений. Как свидетельствуют наблюдения агентства LETA, ситуация в образовательных учреждениях довольно разная - в некоторых уже предусмотрено конкретное время тестирования, в других же предоставляется только примерная информация, что к тестированию нужно быть готовыми, однако когда оно состоится, пока неизвестно.

Как будет осуществляться тестирование в специальных образовательных учреждениях?

Тестирование детей в специальных образовательных учреждениях будет начато 1 сентября. Во время организации тестирования будут приниматься во внимание индивидуальные нужды каждого ребенка. В случае необходимости тестирование будет осуществлять персонал лаборатории или медперсонал школы. Если школьник не сможет сдать ни один из видов теста, будут искаться индивидуальные решения.

Всю информацию о проведении тестирования родители могут получить в образовательном учреждении, в котором учится ребенок, а также на сайте Министерства образования и науки.