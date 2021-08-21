Учеников всех образовательных учреждений Латвии протестируют на Covid-19. Как это будет происходить?

В неделю планируется тестировать около 200 000 человек, что является вызовом для поставщиков услуги, образовательных учреждений, детей и их родителей, отмечает Минздрав. Тестировать будут детей и персонал, не вакцинированный или не переболевший Covid-19. Для тестирования в основном будут использоваться образцы слюны, но, если потребуется, можно будет использовать и образцы из горла и носоглотки.
Как будет осуществляться тестирование?
- У каждого образовательного учреждения - своя обслуживающая лаборатория, которая обеспечит тестирование учеников и персонала. Лаборатория подготовит персонализированные пробирки для сбора образцов слюны и обеспечит их поставку в образовательные учреждения.
- Сбор образцов слюны будет происходить в определенные день и время, о которых образовательное учреждение проинформирует и родителей. Принимая во внимание значительный объем, как лаборатория, так и образовательные учреждения будут следовать определенному графику, поэтому тестирование в другой день или время не будет возможным.
- Вакцинированным или переболевшим детям с действующим сертификатом сдавать тест не надо будет, поэтому Минздрав просит проинформировать образовательные учреждения о наличии сертификата.
- Процесс сдачи образцов будет координировать образовательное учреждение, соблюдая условия безопасности.
- Результаты тестирования каждый получит индивидуально в день сдачи теста или утром следующего дня на указанный ранее адрес электронной почты и в E-veselība. Совершеннолетние школьники смогут увидеть результаты теста сами, а вместо несовершеннолетних это смогут сделать родители или законные представители. Минздрав просит информировать образовательные учреждения о контактной информации, если это еще не было сделано.
- Полученный результат тестирования нужно будет предоставить (в электронном или распечатанном виде) при посещении занятий по интересам или занятий профессионального направления образования.
Министерства здравоохранения и образования призывают всех к пониманию и просят следовать указаниям учебных заведений. Как свидетельствуют наблюдения агентства LETA, ситуация в образовательных учреждениях довольно разная - в некоторых уже предусмотрено конкретное время тестирования, в других же предоставляется только примерная информация, что к тестированию нужно быть готовыми, однако когда оно состоится, пока неизвестно.
Как будет осуществляться тестирование в специальных образовательных учреждениях?
Тестирование детей в специальных образовательных учреждениях будет начато 1 сентября. Во время организации тестирования будут приниматься во внимание индивидуальные нужды каждого ребенка. В случае необходимости тестирование будет осуществлять персонал лаборатории или медперсонал школы. Если школьник не сможет сдать ни один из видов теста, будут искаться индивидуальные решения.
Всю информацию о проведении тестирования родители могут получить в образовательном учреждении, в котором учится ребенок, а также на сайте Министерства образования и науки.
Напомним, очная учеба связана с повышенным эпидемиологическим риском. Принимая во внимание быстрое распространение дельта-штамма, важно снизить риски распространения вируса среди работников образовательных учреждений и детей и по возможности ранее идентифицировать зараженных. Это позволит предотвратить распространение инфекции между группами и классами, а также среди членов семьи детей, среди которых могут быть представители групп риска, и снизить переносимость вируса в обществе в целом.