Сб, 21.08.2021
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Алексей Навальный

Учеников всех образовательных учреждений Латвии протестируют на Covid-19. Как это будет происходить?

  • Тестировать будут учеников и персонал без Covid-сертификата
  • Вакцинированным/переболевшим тест не нужен
  • В неделю планируется тестировать около 200 000 человек
Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

Для того, чтобы у школьников была возможность безопасно учиться очно, с 23 августа в образовательных учреждениях будет начато на данный момент самое объемное одновременное тестирование на Covid-19.

В неделю планируется тестировать около 200 000 человек, что является вызовом для поставщиков услуги, образовательных учреждений, детей и их родителей, отмечает Минздрав. Тестировать будут детей и персонал, не вакцинированный или не переболевший Covid-19. Для тестирования в основном будут использоваться образцы слюны, но, если потребуется, можно будет использовать и образцы из горла и носоглотки.

Как будет осуществляться тестирование?

  • У каждого образовательного учреждения - своя обслуживающая лаборатория, которая обеспечит тестирование учеников и персонала. Лаборатория подготовит персонализированные пробирки для сбора образцов слюны и обеспечит их поставку в образовательные учреждения.
  • Сбор образцов слюны будет происходить в определенные день и время, о которых образовательное учреждение проинформирует и родителей. Принимая во внимание значительный объем, как лаборатория, так и образовательные учреждения будут следовать определенному графику, поэтому тестирование в другой день или время не будет возможным.
  • Вакцинированным или переболевшим детям с действующим сертификатом сдавать тест не надо будет, поэтому Минздрав просит проинформировать образовательные учреждения о наличии сертификата.
  • Процесс сдачи образцов будет координировать образовательное учреждение, соблюдая условия безопасности.
  • Результаты тестирования каждый получит индивидуально в день сдачи теста или утром следующего дня на указанный ранее адрес электронной почты и в E-veselība. Совершеннолетние школьники смогут увидеть результаты теста сами, а вместо несовершеннолетних это смогут сделать родители или законные представители. Минздрав просит информировать образовательные учреждения о контактной информации, если это еще не было сделано.
  • Полученный результат тестирования нужно будет предоставить (в электронном или распечатанном виде) при посещении занятий по интересам или занятий профессионального направления образования.

Министерства здравоохранения и образования призывают всех к пониманию и просят следовать указаниям учебных заведений. Как свидетельствуют наблюдения агентства LETA, ситуация в образовательных учреждениях довольно разная - в некоторых уже предусмотрено конкретное время тестирования, в других же предоставляется только примерная информация, что к тестированию нужно быть готовыми, однако когда оно состоится, пока неизвестно.

Как будет осуществляться тестирование в специальных образовательных учреждениях?

Тестирование детей в специальных образовательных учреждениях будет начато 1 сентября. Во время организации тестирования будут приниматься во внимание индивидуальные нужды каждого ребенка. В случае необходимости тестирование будет осуществлять персонал лаборатории или медперсонал школы. Если школьник не сможет сдать ни один из видов теста, будут искаться индивидуальные решения.

Всю информацию о проведении тестирования родители могут получить в образовательном учреждении, в котором учится ребенок, а также на сайте Министерства образования и науки.

Напомним, очная учеба связана с повышенным эпидемиологическим риском. Принимая во внимание быстрое распространение дельта-штамма, важно снизить риски распространения вируса среди работников образовательных учреждений и детей и по возможности ранее идентифицировать зараженных. Это позволит предотвратить распространение инфекции между группами и классами, а также среди членов семьи детей, среди которых могут быть представители групп риска, и снизить переносимость вируса в обществе в целом.


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