Пн, 23.08.2021
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Элджей, хип-хоп-исполнитель

В школах начинается крупнейшее в Латвии тестирование на Covid-19. Все - строго по графику, перенос невозможен

ФОТО: Unsplash

Чтобы школьники имели возможность безопасно учиться очно, в понедельник, 23 августа, начинается крупнейшее в Латвии тестирование на Covid-19 в учреждениях основного, среднего и профессионального образования, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Министерство образования и Министерство образования и науки призывают всех проявить понимание и следовать инструкциям образовательных учреждений. По наблюдениям агентства LETA, в образовательных учреждениях ситуация разная -

кое-где уже запланировано конкретное время тестирования, кое-где предоставляется лишь приблизительная информация о том, что тестирование будет.

Планируется тестировать около 200 000 человек в неделю, что станет вызовом для поставщиков услуг, образовательных учреждений, детей и их родителей. Основным способом тестирования будут слюнные тесты. но при необходимости также будут использоваться мазки из носоглотки.

Каждое учебное заведение имеет свою обслуживающую лабораторию, которая обеспечивет тестирование школьников и работников. Лаборатория подготовит индивидуальные пробирки для сбора образцов слюны и обеспечит их доставку в учебные заведения. Сбор образцов будет происходить в определенный день и время, о которых учебное заведение проинформирует родителей. Из-за значительного объема и лаборатории, и учебные заведения будут строго следовать установленному графику, и тестирование в другой день или время будет невозможно.

Важно!

Вакцинированные или переболевшие дети с действующим сертификатом сдавать тесты не будут.

Тестирование детей в специальных учебных заведениях начнется 1 сентября.


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