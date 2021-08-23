В школах начинается крупнейшее в Латвии тестирование на Covid-19. Все - строго по графику, перенос невозможен

Планируется тестировать около 200 000 человек в неделю , что станет вызовом для поставщиков услуг, образовательных учреждений, детей и их родителей. Основным способом тестирования будут слюнные тесты. но при необходимости также будут использоваться мазки из носоглотки.

Каждое учебное заведение имеет свою обслуживающую лабораторию, которая обеспечивет тестирование школьников и работников. Лаборатория подготовит индивидуальные пробирки для сбора образцов слюны и обеспечит их доставку в учебные заведения. Сбор образцов будет происходить в определенный день и время, о которых учебное заведение проинформирует родителей. Из-за значительного объема и лаборатории, и учебные заведения будут строго следовать установленному графику, и тестирование в другой день или время будет невозможно.