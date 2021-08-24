Пн, 5.09.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Простой и легкий способ, как сохранить чеснок на зиму

Receptes.lv rus.tvnet.lv
,
Простой и легкий способ, как сохранить чеснок на зиму
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Shutterstock

Когда ожидается новый урожай чеснока, следует заранее подумать, как лучше сохранить его на зиму, ведь часто твердые зубчики со временем высыхают, плесневеют или прорастают. Что же делать?

Пошаговое приготовление заготовки из чеснока:

  1. Подготовьте и промойте небольшие закручивающиеся баночки.
  2. Почистите чеснок и положите его в блендер, добавьте соль.
  3. Взбейте все до однородной массы и распределите то, что получилось, по баночкам.
  4. Затем залейте получившуюся массу оливковым маслом и закройте крышкой. 
  5. Баночки лучше хранить в морозильной камере, а размораживать чеснок - в холодильнике. 

Чеснок, приготовленный таким образом, удобен в использовании. Как известно, это растение приходится использовать на кухне почти каждый день, и довольно неудобно всякий раз чистить и измельчать его. А теперь все, что вам нужно сделать - это взять необходимое количество чеснока из баночки ложкой и добавить в соус, суп, рагу или другое блюдо.

Фото: Shutterstock

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх