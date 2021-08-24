Когда ожидается новый урожай чеснока, следует заранее подумать, как лучше сохранить его на зиму, ведь часто твердые зубчики со временем высыхают, плесневеют или прорастают. Что же делать?
Простой и легкий способ, как сохранить чеснок на зиму
Простой и легкий способ, как сохранить чеснок на зиму
Пошаговое приготовление заготовки из чеснока:
- Подготовьте и промойте небольшие закручивающиеся баночки.
- Почистите чеснок и положите его в блендер, добавьте соль.
- Взбейте все до однородной массы и распределите то, что получилось, по баночкам.
- Затем залейте получившуюся массу оливковым маслом и закройте крышкой.
- Баночки лучше хранить в морозильной камере, а размораживать чеснок - в холодильнике.
Чеснок, приготовленный таким образом, удобен в использовании. Как известно, это растение приходится использовать на кухне почти каждый день, и довольно неудобно всякий раз чистить и измельчать его. А теперь все, что вам нужно сделать - это взять необходимое количество чеснока из баночки ложкой и добавить в соус, суп, рагу или другое блюдо.
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