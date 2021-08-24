Простой и легкий способ, как сохранить чеснок на зиму

Чеснок, приготовленный таким образом, удобен в использовании. Как известно, это растение приходится использовать на кухне почти каждый день, и довольно неудобно всякий раз чистить и измельчать его. А теперь все, что вам нужно сделать - это взять необходимое количество чеснока из баночки ложкой и добавить в соус, суп, рагу или другое блюдо.