Вт, 24.08.2021
Процесс эвакуации был очень хаотичным. Изменения, произошедшие за неделю, создали ощущение, словно прошел уже месяц. Иева, эвакуированная из Афганистана латышка
Иева, эвакуированная из Афганистана латышка

Боец "Талибана" эвакуирован во Францию; за ним будут наблюдать

ФОТО: AFP/SCANPIX

Франция начала наблюдение за человеком, которого эвакуировали из Афганистана. Он подозревается в связях с талибами - исламистской боевой организацией, заявил в понедельник, 24 августа, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция готова принять афганцев, находящихся под угрозой со стороны талибов, и за последние дни около 1300 афганцев уже были эвакуированы во Францию ​​с военной базы в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Министр сообщил AFP, что французская разведка отслеживает еще четырех человек, связанных с главным подозреваемым.

"Мы считаем, что он может быть связан с "Талибаном", даже несмотря на то, что этот человек способствовал эвакуации из французского посольства", - сказал Дарманен.

Подозреваемый признал, что он был членом движения "Талибан" и что в Кабуле был руководителем вооруженного блокпоста талибов.

"Ввиду больших трудностей с проведением расследования в отношении лиц, подлежащих репатриации, [французские власти] согласились взять этого человека и его семью на борт самолета", - пояснил министр.

Когда этот человек прибыл в Абу-Даби, французская разведывательная служба DGSI провела расследование, и он и четыре связанных с ним человека были проинформированы о приказе о слежке, сказал Дарманен.

В телеобращении на прошлой неделе Макрон сказал, что Франция будет защищать тех, кто "подвергается наибольшему риску в Афганистане", при этом пообещав, что Европа выступит с "сильной" инициативой по борьбе с нелегальной иммиграцией и борьбе с сетями контрабанды людей.


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