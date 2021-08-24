Боец "Талибана" эвакуирован во Францию; за ним будут наблюдать

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция готова принять афганцев, находящихся под угрозой со стороны талибов, и за последние дни около 1300 афганцев уже были эвакуированы во Францию ​​с военной базы в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Министр сообщил AFP, что французская разведка отслеживает еще четырех человек, связанных с главным подозреваемым.

"Мы считаем, что он может быть связан с "Талибаном", даже несмотря на то, что этот человек способствовал эвакуации из французского посольства", - сказал Дарманен.

Подозреваемый признал, что он был членом движения "Талибан" и что в Кабуле был руководителем вооруженного блокпоста талибов.

"Ввиду больших трудностей с проведением расследования в отношении лиц, подлежащих репатриации, [французские власти] согласились взять этого человека и его семью на борт самолета", - пояснил министр.

Когда этот человек прибыл в Абу-Даби, французская разведывательная служба DGSI провела расследование, и он и четыре связанных с ним человека были проинформированы о приказе о слежке, сказал Дарманен.