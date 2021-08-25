"Прыгала от счастья". Российская гимнастка Мельникова рассказала о переписке с известным актёром

21-летняя гимнастка на минувших Олимпийских играх завоевала золотую медаль в командном многоборье, а затем выиграла бронзовые медали в личном многоборье и вольных упражнениях.

"Я очень сильно удивилась, прыгала от счастья и вылупила глаза, когда мне написал актёр Александр Петров, что они всей семьёй за меня болели и поздравляют. Была в диком шоке. Наверное, это поздравление - самое крутое", - сказала Мельникова РИА Новости.

При этом гимнастка отметила, что редко читает личные сообщения в Instagram из-за их колоссального количества. Мельникова также отметила, что часто видит агрессивное поведение интернет-пользователей.

"Сейчас люди в соцсетях стали позволять себе очень много. Порой читаю комментарии у некоторых публичных личностей, и люди перебарщивают: переходят на личности, пишут оскорбления. Для меня это неправильно, так нельзя. Не хочется никогда давать поводов для негатива, у нас в спорте его и так много", - заключила олимпийская чемпионка.

Мельникова также поделилась планами на будущее и сообщила, что планирует успеть подготовиться к чемпионату мира, который пройдёт в октябре. Спортсменка также не исключает своего участия в Олимпиаде-2024, но это будет зависеть от здоровья и многих других факторов.